Nesta quarta-feira (12/06) ocorreram dois anúncios importantes no mercado americano com sinais divergentes, mas um deles trouxe mais impacto para o mercado brasileiro. Pela manhã, foi divulgado o indicador de inflação ao consumidor americano melhor que o esperado, o que poderia sinalizar que o Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, tenderia a iniciar o ciclo de cortes mais cedo. Entretanto, a divulgação do Dot Plot dominou as atenções e fez com que o mercado brasileiro de juros, moeda e Bolsa apresentasse duras perdas no dia. Mas, o que é o Dot Plot?

Operador de mercado acompanha entrevista de Jerome Powell, presidente do Fed. REUTERS/Brendan McDermid - REUTERS

O "Dot Plot" é uma ferramenta usada pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed para mostrar as previsões de seus membros sobre a trajetória futura das taxas de juros.

Abaixo apresento o gráfico conhecido como Dot Plot divulgado hoje. Cada ponto no gráfico representa a previsão de um membro do FOMC para a taxa de juros no fim de determinado ano e no longo prazo.

O objetivo do Dot Plot é fornecer uma visão clara sobre o que o Fed espera para o futuro das taxas de juros, ajudando os mercados financeiros, investidores e o público a entender melhor suas expectativas.

Gráfico Dot Plot do FOMC (Fed) de junho de 2024 que indica a expectativa dos membros do FOMC para a taxa de juros final em cada ano e no longo prazo. Fonte: Summary of Economic Projections (Fed) - Federal Reserve

O Dot Plot foi introduzido pelo Fed em 2012 para aumentar a transparência e a comunicação com o público sobre suas políticas. Antes de sua introdução, o Fed fornecia menos detalhes sobre as expectativas de taxas de juros de seus membros, o que muitas vezes resultava em incerteza e volatilidade nos mercados financeiros.

Com o Dot Plot, o Fed busca alinhar melhor as expectativas do mercado com suas políticas, reduzindo assim a volatilidade e melhorando a eficácia da política monetária.

O FOMC é composto por 19 membros, mas apenas 12 votam a cada ano. Esses 12 incluem o Presidente do Federal Reserve Board, seis outros membros do Conselho de Governadores, o Presidente do Federal Reserve Bank de Nova York e quatro presidentes dos outros onze bancos regionais, que revezam anualmente. Os sete presidentes dos bancos regionais restantes participam das reuniões e contribuem para as discussões, mas não votam naquele ano.

Aqui há um ponto interessante. Os votos são anônimos. Portanto, ninguém sabe se quem votou por ter menos cortes nesse ano foi alguém que realmente tem poder de voto na taxa ou se foi apenas uma opinião que não se transforma em voto por ser um dos 7 que não votam no ano.

Agora compare o gráfico anterior com o apresentado abaixo que foi divulgado em março deste ano.

Gráfico Dot Plot do FOMC (Fed) de março de 2024 que indica a expectativa dos membros do FOMC para a taxa de juros final em cada ano e no longo prazo. Fonte: Summary of Economic Projections (Fed) - Federal Reserve

Apesar de haver uma grande dispersão nas opiniões em março de 2024, as projeções indicavam 3 cortes para 2024. Já no indicador deste trimestre, a projeção indica entre 1 e 2 cortes. Portanto, a expectativa do FED mudou para uma redução dos cortes de juros neste ano.

A manutenção de um juro nos EUA maior que o anteriormente esperado promove uma resistência para os cortes de juros no Brasil. Por isso, dentre outros fatores como o ruído fiscal, o mercado brasileiro reagiu negativamente hoje e ajustou nos preços esta nova perspectiva.

Entretanto, é preciso tomar cuidado na reação a esta informação. Os membros do Fed possuem um histórico de mudar de opinião. E isso é normal, considerando o dinamismo da economia.

Como o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou na entrevista de hoje pela tarde, as próximas decisões dependem da evolução dos indicadores econômicos. E foram mudanças de dados econômicos que fizeram seus membros mudarem de uma opinião mais dura em meados do ano passado para uma mais flexível no fim do ano e novamente para uma mais dura agora.

Portanto, tão importante quanto acompanhar a opinião dos dirigentes do Fed é acompanhar os indicadores econômicos, pois em última instância, são estes últimos que vão determinar a decisão final dos membros do Fed.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

