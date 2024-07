Com os Jogos Olímpicos de 2024 se aproximando, somos inevitavelmente atraídos pela dedicação e pelo esforço extraordinário dos atletas. Esse cenário nos convida a refletir sobre uma questão crucial: o que realmente diferencia um atleta profissional de um amador? E como essa comparação pode ser aplicada ao universo dos investimentos, onde investidores amadores e profissionais também exibem diferenças significativas?

JULYANA CRISTINA DA SILVA - Arremesso de Disco - Atletismo - Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 - Estádio Olímpico - Wander Roberto/CPB

No mundo dos esportes, um atleta amador pode acreditar que treina intensamente e dedica muito do seu tempo à prática. No entanto, ele frequentemente não percebe o nível de esforço invisível que um profissional enfrenta diariamente. Da mesma forma, o investidor amador pode achar que acompanha o mercado e toma decisões informadas, mas a profundidade de conhecimento e a dedicação de um investidor profissional vão muito além do que é visível na superfície.

Os riscos são um ponto central nessa comparação. O atleta amador, muitas vezes, não entende completamente os riscos que está correndo. Ele pode se lesionar por não conhecer os limites do seu corpo ou por não ter um treinamento adequado. Já o atleta profissional estuda profundamente e sabe dos riscos que cada esforço pode trazer, tomando medidas para minimizar lesões e outros problemas. Nos investimentos, o amador pode ter um resultado bom, mas muitas vezes não imagina os riscos aos quais estava exposto para alcançar esse sucesso. O investidor profissional, por outro lado, pode parecer mais meticuloso e conservador porque tem plena consciência dos problemas que pode enfrentar se exagerar em suas estratégias.

O esforço despendido é outra diferença fundamental. Enquanto o amador pode treinar algumas horas por semana e sentir que está dando seu melhor, o profissional vive e respira o esporte. Seus dias são meticulosamente planejados, com treinos intensos, cuidados com a alimentação, recuperação e análise de desempenho. No mundo dos investimentos, o amador pode ler notícias e analisar gráficos, mas o profissional dedica-se integralmente, realizando estudos aprofundados, análises detalhadas e estratégias complexas que muitas vezes não são visíveis para o leigo.

A visibilidade pública é outro aspecto que muitas vezes engana. O que é visível para o público é apenas a ponta do iceberg. Os treinos exaustivos, as frustrações diárias, os desgastes emocionais e físicos são partes invisíveis do esforço do atleta profissional. No mundo dos investimentos, as análises complexas, as noites sem dormir acompanhando mercados internacionais e as decisões difíceis tomadas em momentos de crise são partes do cotidiano do investidor profissional.

Assim como os Jogos Olímpicos evidenciam a dedicação e o sacrifício dos atletas, o mundo dos investimentos revela que o sucesso não vem sem um alto custo de esforço e dedicação. Seja no esporte ou nos investimentos, o que separa os amadores dos profissionais é a capacidade de enfrentar desafios invisíveis e transformar esforços ocultos em resultados excepcionais. A jornada de um profissional é marcada por um compromisso incessante com a excelência, onde cada passo é cuidadosamente calculado e cada esforço é direcionado para a conquista de objetivos que, à primeira vista, podem parecer inalcançáveis.

Portanto, ao observarmos os atletas competindo nos Jogos Olímpicos de 2024, devemos lembrar que a mesma determinação, sacrifício e dedicação também se aplicam aos profissionais do mundo dos investimentos. A diferença está nos detalhes invisíveis, nos sacrifícios silenciosos e na busca incessante por excelência que, em última análise, definem o sucesso tanto nos esportes quanto nas finanças.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

