Imagine um investidor que dedica toda a sua energia para acumular patrimônio, mas se esquece de planejar como desfrutar desse esforço no futuro ou como garantir que seus bens sejam transmitidos para as próximas gerações. Esse é uma falha comum: focar em uma etapa do planejamento financeiro, ignorando as outras, e acabar comprometendo todo o ciclo de vida do patrimônio.

Não deixe que o foco em uma etapa comprometa o todo; entenda o ciclo completo do planejamento financeiro. - Josh Appel/Unsplash

Assim como o ciclo de vida de uma árvore, o planejamento financeiro também deve ser equilibrado em suas três fases essenciais: acumulação, aposentadoria, e sucessão. Cada uma dessas fases é vital para a saúde financeira, e negligenciar qualquer uma delas pode colocar em risco não só o patrimônio acumulado, mas também o bem-estar das gerações futuras.

Na fase de acumulação, o investidor é como o agricultor que planta uma semente. O solo deve ser preparado, e a semente precisa ser regada e cuidada com diligência. Aqui, o foco é em construir um patrimônio sólido, assim como uma árvore que cresce com raízes fortes e tronco robusto. Essa fase exige disciplina, conhecimento e paciência. Os investimentos escolhidos precisam ser diversificados e adequados ao perfil do investidor, garantindo que a árvore cresça de maneira saudável e esteja pronta para suportar o peso dos frutos no futuro.

No entanto, de que adianta uma árvore frondosa se, ao alcançar a maturidade, o agricultor não sabe como colher seus frutos?

A fase da aposentadoria representa esse momento de colheita. A árvore já está madura, com raízes profundas e folhas abundantes, pronta para oferecer seus frutos ao agricultor. Nesse ponto, o foco deve ser em preservar o patrimônio acumulado e utilizar os rendimentos de forma eficiente e sustentável. É fundamental que o investidor tenha um plano para aproveitar o que construiu, garantindo que os frutos colhidos sejam suficientes para sustentar seu estilo de vida sem comprometer a árvore. Isso envolve estratégias de retirada, proteção contra a inflação e diversificação adequada, para que o patrimônio continue gerando renda ao longo dos anos.

Finalmente, a fase de sucessão é comparável ao momento em que a árvore solta suas sementes, garantindo que novas árvores cresçam e a floresta se renove. Nesta etapa, o planejamento deve focar em como o patrimônio será transmitido para as próximas gerações. Assim como na natureza, onde a dispersão das sementes garante a continuidade da vida, a sucessão financeira bem planejada assegura que o legado deixado beneficie os herdeiros e continue a crescer, mantendo a sustentabilidade do ciclo familiar. A ausência de um plano sucessório pode resultar em disputas, impostos elevados e, pior ainda, a perda do patrimônio para despesas legais e burocráticas.

Portanto, assim como uma floresta depende do equilíbrio de todas as suas árvores e de cada etapa de desenvolvimento delas, o sucesso do planejamento financeiro depende da atenção a cada uma dessas três fases. O investidor que se preocupa apenas em acumular patrimônio, sem pensar em como desfrutá-lo ou transferi-lo, corre o risco de ver seu esforço se perder. Da mesma forma, aquele que se preocupa apenas com a aposentadoria ou sucessão, sem antes garantir um sólido acúmulo, não terá frutos suficientes para colher ou sementes para plantar.

O segredo de um bom planejamento financeiro está no equilíbrio, na compreensão de que cada etapa do ciclo é interdependente. Como uma árvore que cresce, dá frutos e renova a floresta, seu patrimônio deve ser cultivado, aproveitado e transmitido, garantindo prosperidade para você e para aqueles que virão depois. Ao cuidar de cada fase com igual dedicação, você estará construindo não só uma vida financeira saudável, mas também um legado duradouro.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

