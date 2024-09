São Paulo

Com o bloqueio do X no Brasil, a maior parte dos usuários brasileiros só conseguem acessar o antigo Twitter por meio de VPN ou a partir de outro país. Se a decisão se mantiver, e o X realmente não funcionar mais em território brasileiro, será o fim de uma era das redes sociais. Com cerca de 20 milhões de usuários ativos mensais, o Brasil sempre foi um dos países líderes de acesso à plataforma, atrás de Estados Unidos, Japão e Índia.

Outras redes sociais como Mastodon, Threads e Bluesky estão vivendo boom de novos usuários brasileiros. O português virou a língua mais falada no Bluesky, que ganhou 900 mil contas em apenas dois dias.

A lógica dele ainda é muito parecida com a do X, embora a ferramenta rejeite comparações. "Comparar Bluesky com X é como comparar Netflix com TV dos anos 50", disse em junho em entrevista à Folha a diretora de operações do Bluesky, Rose Wang.

Em entrevista recente ao Núcleo, Wang afirma que o Bluesky quer ser um Twitter melhor e menos tóxico. Uma das apostas da rede para isso é a possibilidade de permitir ao usuário bloquear de uma só vez contas indesejadas.

O #Hashtag, desde seu nascimento, viveu dos memes e das informações do X/Twitter. E seguirá em busca deles em outras redes sociais. Por isso, confira uma seleção de alguns dos melhores posts que vimos no Bluesky por enquanto.

Um deserto chamado Twitter.

Não existe rede social sem ódio.

Se a moda pega.

Mundo pós-X.

Morreu agorinha.

Muitos posts giram em torno da saudades do ex.

Marinheiro de primeira viagem.

Fica a reflexão.