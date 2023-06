Unir o (muito) útil ao (muito) agradável e sair da aventura com a alma lavada em um dos biomas mais ameaçados do país, a Mata Atlântica. Essa é a proposta de uma ação que está sendo organizada por dois montanhistas experientes, Rodrigo Rodriguez e Torricelli Ferreira para os dias 1 e 2 de julho próximo: a Primeira Travessia Beneficente Lar dos Velhinhos de Pouso Alto.

A ideia dos dois montanhistas , que juntos já demarcaram a travessia Transpapagaio, no Parque Estadual Serra do Papagaio, um dos mais importantes e menos explorados santuários da Mata Atlântica, em Minas Gerais, é estabelecer uma nova trilha alternativa na área, batizada de Travessia Pedra Preta a Capitinga, num percurso total de 30 quilômetros e nível 6 de dificuldade.

Paisagem do Parque Estadual Serra do Papagaio, em Minas Gerais - Divulgação

No universo das trilhas, o nível 6 é o que prevê trechos de até 30 quilômetros, com subidas longas e caminhada técnica (ou seja, podendo encontrar diversos tipos de obstáculos), destinada a pessoas com bom condicionamento físico.

"Queremos abrir uma trilha inédita, muito bonita, e levar conosco no máximo oito pessoas, que é o limite que consideramos seguro de quatro para cada guia", explica Rodriguez. "E todo o valor arrecadado com as inscrições será destinado ao Lar dos Velhinhos de Pouso Alto", garante ele.

O médico e montanhista Rodrigo Rodriguez - Arquivo pessoal

Torricelli acrescenta que a trilha a ser percorrida, na verdade, vai retomar um antigo percurso pelo qual seus avós, donos do sítio cuja parte alta fica já dentro do parque, escoavam madeira retirada da região. "Hoje a área está totalmente preservada e decidimos recuperar o trajeto para abrir a mais pessoas a possibilidade de conhecerem essa parte ainda não explorada pelos que percorrem o parque", conta ele, que há mais de 15 anos circula pelas montanhas da área e que dedica parte de seu tempo livre para promover eventos beneficentes para diversas organizações assistenciais.

O montanhista Torricelli Ferreira - Arquivo pessoal

As inscrições para a travessia saem por R$ 800 por cabeça, um valor bem na média do que é cobrado por guias de trilhas tradicionais na região, e o depósito deve ser feito diretamente na conta da instituição beneficiada, sem intermediários.

Os inscritos deverão chegar na sexta-feira (30 de julho) até as 23h em Santana do Capivari ou até 7h30 do dia 1° em Pouso Alto. O pernoite para quem chegar na véspera poderá ser feito no sítio de Torricelli, com direito a um café da manhã bem mineiro. Haverá duas opções de via, uma mais curta para quem quiser ficar na metade do caminho, e outra que seguirá até o fim do percurso projetado. O pernoite será em acampamento na montanha, com retorno no domingo para um churrasco no próprio sítio, estando previsto o encerramento às 19h do dia 2.

Acampamento no Parque Estadual Serra do Papagaio - Divulgação

No valor da inscrição estão inclusos acompanhamento de um médico com certificação AWLS (Advanced Wilderness Life Support, especializada em perrengues da natureza), seguro individual para o participante e traslado entre os pontos de encontro e o início e o fim da trilha, bem como rastreamento seguro a cada 10 minutos via Garmin in Reach, aplicativo que permite o acompanhamento de todo o percurso, além, claro, do churrasco ao final do evento.

Então, além de ajudar uma instituição que merece todo o apoio, os participantes poderão incluir em seu currículo que participaram da criação de um percurso pioneiro em uma das mais belas paisagens de Minas Gerais. O trem vai ser bom demais, sô!