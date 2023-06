No próximo sábado (24), será realizado, no centro do Rio de Janeiro, o Rolê Carioca, caminhada que percorre pontos importantes da história da cidade, e que desde 2012 reúne centenas de participantes a cada edição. Desta vez, o tema escolhido homenageia o mês do Orgulho LGBTQIAP+ e percorrerá lugares importantes que marcaram a luta por direitos e pela conscientização social dessa comunidade.

Beatriz Novellino, do Rolê Carioca, na praça Tiradentes, ponto de partida da caminhada pelo centro histórico do Rio de Janeiro - Divulgação

Entre os pontos que serão visitados, em um percurso de quatro quilômetros que sairá da praça Tiradentes às 10h, estarão incluídos os teatros João Caetano, mais antigo do Rio a abrigar eventos para esse público, como o Baile dos Enxutos, ainda na década de 1940, e o antigo hotel São José, hoje operando com a bandeira da rede Ibis, ponto de encontro de eventos noturnos que fizeram história, como a Gayfieira. Depois de um incêndio, em 1931, foi criada nesse local a Casa de Caboclo, onde se apresentaria por primeira vez Madame Satã, transformista negro que se tornaria figura emblemática da vida boêmia e marginalizada da antiga Lapa.

O ator Lázaro Ramos em cena de "Madame Satã", primeiro longa do diretor cearense Karim Aïnouz, que conta a história do contraventor João Francisco dos Santos, o Madame Satã, figura mítica do submundo carioca - Divulgação

Ao longo de pouco mais de duas horas, também serão visitados os cabarés da Jacke, onde funcionou a boate Sinônimo, point da comunidade, e o Casanova, aberto em 1937 com o nome de Viena Budapeste, e um dos espaços mais antigos da Lapa, onde se formaria o grupo Dzi Croquettes. Não faltarão a escadaria da Câmara dos Vereadores, onde nasceu o movimento Ocupa Sapatão, em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, e em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIAP+.

Para apimentar um pouco o passeio, foi incluído o Cine Rex, tradicional sala de exibição de filmes pornográficos e de pegação entre homens. E, ao final, haverá uma apresentação surpresa de coletivos especialmente convidados para o evento.

O roteiro foi desenvolvido em parceria com o pesquisador, jornalista e roteirista Guilherme Macedo, que buscou trazer um olhar crítico à história dos grupos invisibilizados pela estrutura cis heteronormativa desde o período colonial: "É muito importante que a população do Rio de Janeiro possa compreender que sua história está profundamente entrelaçada às vivências e ocupações da comunidade LGBTQIAP+. E é igualmente importante que essa comunidade se sinta pertencente aos espaços que ela ocupa no presente e também aos que ela já ocupou no passado", define ele.

História e celebração

O projeto do Rolê Carioca, que surgiu a partir da ideia de uma instalação artística do estúdio M'Baraká, inicialmente foi pensado para ser uma grande aula pública sobre as instalações urbanas. Beatriz Novellino, porta-voz da organização, explica que a iniciativa deu tão certo que começou a atrair cada vez mais gente. "São pessoas que têm vontade de conhecer mais a cidade em que elas vivem, o bairro que elas frequentam, pelo qual às vezes passam correndo, mas que nos mostraram que é possível transformar a relação delas com a cidade a partir das histórias que a gente conta e que mostram que a cidade é um documento vivo", afirma.

O grupo, que tem mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, é parte de um projeto cultural que pesquisa, cataloga e difunde conteúdo sobre o patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro, e está organizando um acervo multiplataforma que inclui passeios guiados por mais de 650 roteiros, banco de dados com mais de 500 pontos mapeados, vídeos, jogos, aplicativos e, claro, os passeios. A adesão é sempre gratuita e, segundo Novellino, "reúnem desde famílias com crianças até pessoas de mais idade, que querem conhecer a própria cidade, ou que não são do Rio, estudantes, enfim, é um projeto múltiplo e que abraça todos os públicos".

Por sua amplitude, o projeto foi um dos vencedores de 2019 do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, concedido pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional) a iniciativas de preservação e difusão do patrimônio histórico e cultural.

Sobre as performances ao final do percurso, Novellino destaca que a intenção é "mostrar um pouco da cultura de celebração, com um olhar que chamamos de decolonial, porque a festa é celebração, também faz parte da resistência, porque a gente precisa ter alegria e momentos de diversão para celebrar quem a gente é, onde está e o que queremos colocar para a cidade para transformar nossa cidade".