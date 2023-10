Como é ser mulher e chegar de mochila, cordas e mosquetões à Jordânia e à Arábia Saudita, países que ainda mantêm muitas restrições legais para a prática feminina de esportes? Ou estabelecer como meta escalar o glaciar Michinmauida, na Patagônia chilena, a bordo de uma cadeira de rodas? As respostas a essas perguntas podem ser encontradas nos filmes "Abrindo o Caminho", do diretor espanhol Juan Miguel Ponce Martínez, e "Em Busca de Meu Cume", do chileno Carlos Pérez, dois dos 18 filmes incluídos na programação do Rio Mountain Festival, entre os dias 18 e 22 de outubro, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), no Rio de Janeiro.

Montanhistas espanholas em cena do filme Abrindo o Caminho, que será exibido no Rio Mountain Festival - Divulgação

O evento foi originalmente criado por Alexandre Diniz em 2001 como Mostra Internacional de Filmes de Montanha, apresentando os melhores filmes do Banff Mountain Film Festival, festival canadense. Três anos depois, criou-se a Mostra Competitiva, com o objetivo de incentivar a produção nacional de filmes de esportes de aventura, natureza e cultura de montanha, e foi aberto espaço para outros esportes ligados à natureza, como ciclismo, vela e esqui, entre outros.

Cartaz do filme Em busca de meu cume, que mostra o desafio da cadeirante Isabel “Polli” Aguirre para escalar o glaciar Michinmauida, na Patagônia chilena - Divulgação

Nesta edição, a curadoria de Jéssica Marinho buscou incluir não apenas as belas paisagens que são esperadas de filmagens desses temas, mas questões sociais e ambientais que perpassam os esportes, com destaque para a presença de mulheres no meio. "Por meio de filmes originais como esses, queremos jogar luz a assuntos tão relevantes em nossa sociedade. Procuramos trazer diversidade narrativa e incentivar cada vez mais mulheres na prática esportiva", afirma Jéssica.

Jéssica Marinho, curadora e diretora do Rio Mountain Festival - Divulgação

Já para Diniz, "ao trazer temáticas atuais e necessárias para o festival, por meio de filmes autorais com narrativas mais profundas, estimulamos cada vez mais o respeito à natureza e ao esporte de aventura, que deve ser acessível a todos".

Uma novidade da edição deste ano será a exibição de sete longas-metragens. "É a primeira vez que isso acontece. No ano passado, tivemos apenas um, que foi o filme vencedor. Isso representa uma guinada do Rio Mountain Festival", conta Alexandre Diniz

Alexandre Diniz, criador e diretor do Rio Mountain Festival - Divulgação

Os filmes foram selecionados entre 100 produções que a curadoria recebeu por critérios como narrativa, qualidade de imagem, fotografia e som. Entre eles, produções de Brasil, Itália, Áustria, França e Chile. "Teremos 4 filmes brasileiros, sendo 3 longas-metragens, o que mostra o nosso potencial nas produções de filmes de esportes na natureza", comemora Diniz.

Além dos filmes, a representatividade feminina também incluirá uma palestra da bióloga, cientista e professora Clau Lizieri, autora da Coleção Ciência nas Trilhas, que falará sobre os livros infantis de sua autoria que trazem a personagem Lizi, uma cientista praticante do montanhismo, apaixonada pela natureza. Os livros dialogam com os pequenos sobre a preservação do meio ambiente por meio histórias ocorridas em terras de montanhas e nas planícies, dos biomas brasileiros à Antártica.

Serviço

Data: 18 a 22/10

Local: CCBB – Centro Cultural do Banco do Brasil: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro, Rio de Janeiro – RJ

Ingresso: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia), disponíveis na bilheteria física ou no site do CCBB (bb.com.br/cultura) a partir das 9h00 do dia do evento. Estudantes, maiores de 65 anos e Clientes Ourocard pagam meia entrada.

A relação completa da programação do festival pode ser conferida no link https://riomountainfestival.com.br/edicao-2023/programacao/