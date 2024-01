São Paulo

O blog selecionou frases de leitores, juristas e operadores do direito, publicadas em 2023 sobre o bolsonarismo e os desafios para a retomada e consolidação da democracia.

Os comentários também tratam de distorções ampliadas no período, como o poder concentrado de ministros do Supremo Tribunal Federal.

As opiniões foram emitidas em artigos exclusivos para o blog ou reproduzidas de textos cuja origem foi mencionada.

"[Sem Augusto Aras]"não teríamos, talvez, democracia". (Dias Toffoli)

"O episódio da Polícia Rodoviária Federal embaraçando eleitores de Lula no Nordeste foi um ato concreto, real de uso do braço armado do Estado em prol do candidato governista. Na quebradeira de Brasília, Aras ficou passivo, foi atropelado pelo AGU." (Celso Tres)

"Desobedecer a lei nunca foi desestimulado por uma clara e boa decisão judicial." (Ana Lúcia Amaral)

"O incentivo à violência policial foi uma das marcas do governo Bolsonaro. O indulto concedido aos responsáveis por um dos mais graves massacres da história do país [Carandiru] é o retrato desse projeto de institucionalização do direito de matar impunemente vidas, em especial vidas negras." (Ademar Borges e Pierpaolo Cruz Bottini)

"O candidato do Bolsonaro [Tarcísio de Freitas], assim apresentado, veio para São Paulo para ter nas mãos uma base de evangelização popular eleitoral, a ampliação do quadro de lideranças bolsonaristas no sudeste, além da poderosa máquina administrativa e o segundo orçamento da União. (...) Passou da hora da intervenção federal no Estado de São Paulo para garantir a ordem coletiva e a segurança pública." (Airton Florentino de Barros)

"Fazer homenagem a um militar expoente da ditadura e responsável pela invasão criminosa da PUC-SP [Erasmo Dias], além da repressão violenta a manifestações estudantis, não é apenas um ato desprezível. É ato contrário à Constituição, portanto Anti Estado Democrático de Direito." (Alfredo Attié)

"Causa preocupação a promessa feita pelo governador eleito de São Paulo de determinar que sejam retiradas as câmeras instaladas nos uniformes dos policiais-militares. (...) Se concretizada, será entendida por setores da polícia como verdadeira autorização para matar, fora das hipóteses legais." (Luiz Antonio Guimarães Marrey)

"O poder reformador do Congresso Nacional não autoriza nem legitima o desrespeito às cláusulas pétreas ou cláusulas de salvaguarda do núcleo irreformável da Constituição da República!" (Celso de Mello)

"A Constituição não permite que o presidente adote políticas genocidas." (Gilmar Mendes)

"Todos devem adquirir armas para se proteger, diante da ameaça de invasão das propriedades pelas pessoas mais rigorosamente punidas pela fome, miséria e desemprego? Ou pode o cidadão confiar na Segurança, Educação e Saúde dispensadas por esse governo pusilânime [governo Bolsonaro], para dizer o mínimo? (...) Estamos mais próximos à barbárie do que podemos imaginar." (Caetano Lagrasta)

"O Supremo se autoconferiu um papel que não está, nem nunca esteve, em nenhuma de nossas Constituições desde o início da República ‒ o de ser uma espécie de Poder Moderador do país. (...) Só para lembrar Alexandre de Moraes, Gilmar, Toffoli e Zanin tem mulheres chefiando escritórios, entre os mais caros do país, com casos no Supremo." (José Paulo Cavalcanti Filho)

"Ministro ganha muito pouco. Os advogados de grandes escritórios ganham muito mais. Naturalmente, existe uma divisão familiar. A mulher fica com o poder econômico no escritório de advocacia, e o marido, com o poder político dentro do Poder Judiciário." (Eliana Calmon)

"Rosa Weber finaliza sua carreira na magistratura como um modelo de juíza, uma inspiração a todas as mulheres brasileiras." (Maria Thereza de Assis Moura)

"Na minha memória ficará gravada a imagem da ministra Rosa cruzando a esplanada de braço dado com o Presidente Lula, união marcante em defesa da democracia e da institucionalidade." (Dora Cavalcanti)