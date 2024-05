São Paulo

Pouco antes de Madonna subir ao palco para um show histórico, no sábado (4), um vira-lata chamava a atenção em Copacabana. Assustado, o cachorrinho foi encontrado na área de apoio de um dos postos médicos, acolhido e levado a um lar temporário.

Para a prefeitura, o pet estava perdido e, agora, espera pelo tutor. O animal, que ganhou o apelido de Vogue, estava no meio das pessoas que chegavam à praia e é descrito como manso e obediente.

Cachorro encontrado em Copacabana antes do show da Madonna - Divulgação

Segundo a administração municipal, Vogue é preto e castanho, castrado e tem aparência de ser muito bem cuidado.

Ele, no entanto, não portava identificação. O cachorro já foi microchipado, passou por exames no centro de controle de zoonoses e vai ser vacinado contra a raiva.

A prefeitura, que tenta localizar a família do pet, orienta o responsável a entrar em contato com o IVISA-Rio (Instituto Municipal de Vigilância Sanitária) pelo email ivisario.gabinete@gmail.com ou pelo Instagram @ivisa_rio, para marcar o reencontro com o cachorrinho.

Madonna atraiu 1,6 milhão de pessoas em Copacabana, segundo cálculos da Riotur, empresa de turismo vinculada à prefeitura. De acordo com os números do governo estadual, cerca de 150 mil turistas estrangeiros estiveram na cidade para ver o show da cantora pop.



Grandiosa, a apresentação entra para a lista dos maiores shows do mundo, a partir do que já foi registrado pelo Guinness World Records. O espetáculo retorno financeiro superior a R$ 300 milhões, estimou o governo do estado em balanço após o evento.

