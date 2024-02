São Paulo

O presidente da APD (Academia Paulista de Direito), Alfredo Attié, entende que é necessário processar e condenar os civis e militares alçados ao poder de modo ilegítimo, e que tramavam contra a Constituição.

"Não basta investigar e prender cautelarmente", diz. Essas pessoas são herdeiras dos civis e militares que praticaram crimes durante a ditadura civil-militar de 1964/1986, e permaneceram livres, afirma Attié, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Desembargador Alfredo Attié, presidente da Academia Paulista de Direito, e ex-presidente da República Jair Bolsonaro - APD e Agência Brasil/Reprodução

Eis sua opinião:

Posando de autoridades civis e militares, no mais alto grau hierárquico militar e de representação política, alçados ao poder de modo ilegítimo, criminosos , nos espaços de poder, tramavam contra a Constituição e a Lei, preparando, liderando, coordenado e realizando atos para a extinção do Estado Democrático de Direito.

Não basta investigar e prender cautelarmente, é preciso processar e condenar essas pessoas, que são herdeiras dos civis e militares que praticaram crimes durante a ditadura civil-militar de 1964/1986, e permaneceram livres e em seus postos de atividade, deixando-nos esse triste e perigosíssimo legado de irresponsabilidade no trato da Constituição e da coisa pública.

Declaração de incapacidade

Em 13 de maio de 2021, Attié e um grupo de acadêmicos e advogados ingressaram com ação civil, no Supremo Tribunal Federal, com pedido de declaração de incapacidade de Jair Bolsonaro, e o afastamento do então presidente da República.

A petição descrevia as razões jurídicas, sociais e psíquicas que, segundo os autores, determinavam a declaração de incapacidade do presidente.

Também assinaram a petição os professores Renato Janine Ribeiro da USP, Roberto Romano da Unicamp [morto em 22 de julho de 2021], Pedro Dallari, da USP, José Geraldo de Sousa Jr, da UNB, e os advogados Alberto Toron e Fábio Gaspar.

Eles foram representados pelos advogados Mauro de Azevedo Menezes e Roberta de Bragança Freitas Attié.

Segundo o presidente da APD afirmou na ocasião, "há um sofrimento intenso do povo brasileiro, causado pelas medidas tomadas por um governo que destrói as bases jurídicas, políticas, sociais, econômicas e de saúde da sociedade brasileira".

"Há atos cometidos por ele [Bolsonaro] que contrariam o Estado Democrático de Direito, a Constituição e são definidos como crimes, tanto de ordem comum quanto de ordem de responsabilidade, assim como de âmbito internacional."

"O que pode e o que deve fazer a cidadania diante de situações graves de despotismo ou incapacidade, especialmente, se há omissão dos Poderes que deveriam controlar, contrabalançar, evitar e corrigir os males causados pelos maus governantes?" –perguntou Attié.