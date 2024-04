Sob as regência de Nelson Ayres e Tiago Costa, a Orquestra Jovem Tom Jobim apresentará no Theatro São Pedro, em São Paulo, dois concertos neste final de semana. No sábado (4) a apresentação acontece às 20h, e no domingo (5), às 11h.

Por que ir às apresentações? De ouvido ligado na produção musical atual, a orquestra convida ao palco o compositor e pianista Breno Ruiz, além dos cantores e compositores Pedro Altério e Vanessa Moreno, para compartilhar seus talentos na arte de amealhar os sons. Este já é um bom motivo: conhecer o que há na área de mais novo, com alta qualidade musical.

Concerto da Orquestra Jovem Tom Jobim no Theatro São Pedro, em São Paulo - Divulgação/Roberta Borges

No programa, com arranjos especialmente escritos para a orquestra, composições de Lari Finocchiaro, Dani Gurgel, Pedro Viáfora, João Cavalcanti, Paulo César Pinheiro, Filó Machado, Rita Altério, Roberto Didio, João Camareiro, Rafael Altério, Tom Zé, Rita Lee e Roberto de Carvalho ganham cores e nuances diferentes. Antes do concerto, procure ouvir as músicas em suas gravações originais e surpreenda-se com o que a orquestra pode oferecer através dos arranjos escritos para ela.

Outra boa razão para se comparecer aos concertos deste final de semana é que eles serão regidos por dois músicos excelentes e exímios arranjadores.

O regente e pianista Tiago Costa mostra seu reconhecido talento como arranjador em "Valsa de Cinema", de João Camareiro e Roberto Didio, "Lança Perfume", de Rita Lee e Roberto de Carvalho, e em "De Lua Cheia", de Vanessa Moreno e Lari Finocchiaro.

Já o regente pianista e compositor Nelson Ayres mostra seus atributos como arranjador em "Ironia", de Rafael Altério e Rita Altério, "São São Paulo", de Tom Zé, e em "Viola do Bem Querer", de Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro.

Também serão interpretadas pela orquestra "Zimbadoguê", de Dani Gurgel e Vanessa Moreno, com arranjo de Debora Gurgel; "Abrindo a Porta", de Pedro Altério e Pedro Viáfora, com arranjo de Rafael Rocha; "Miudinho", de Pedro Altério e João Cavalcanti, com arranjo de Diego Garbin; "Marinheiro do Mar-Porto de Araújo nº2", de Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro, com arranjo de Luca Raele; e "Boca de Leão", de Filó Machado, com arranjo de Paulo Malheiros.

Embora a apresentação de domingo seja transmitida ao vivo e gratuitamente pelo canal de YouTube da EMESP Tom Jobim, em www.youtube.com/tjemesp, esta é uma excelente oportunidade para ouvir em um teatro bonito e acolhedor, fundado em 1917, uma orquestra com sonoridade ímpar, voltada à música popular brasileira orquestral, regida por gente do ramo, com repertório atual, executando arranjos exclusivos e extremamente bem escritos.

Quanto ao Theatro São Pedro, conheça sua importância na história em https://theatrosaopedro.org.br/historia/ e perceba como é prazeroso assistir a um concerto em um lugar de resistência como esse, impregnado de cultura.

Bom concerto!

CONCERTO ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM

REGÊNCIA Nelson Ayres e Tiago Costa

ARTISTAS CONVIDADOS Breno Ruiz (compositor e pianista), Pedro Altério (compositor e cantor) e Vanessa Moreno (compositora e cantora)

QUANDO Sábado (4), às 20h, domingo (5), às 11h

ONDE Theatro São Pedro, R. Barra Funda, 171, Barra Funda, São Paulo, tel. (11) 3661-6600

QUANTO De R$ 25 a R$ 50