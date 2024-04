São Paulo

O desembargador Gastão de Campos Mello Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, extinguiu o mandado de segurança impetrado por 20 juízes que pretendiam anular o concurso para provimento de um cargo de desembargador destinado a promoção por merecimento apenas para mulheres.

O impetrantes questionaram ato do presidente, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, que determinou a abertura do concurso. O relator entendeu que "a impetração está voltada contra parte manifestante ilegítima".

"Em rigor, o ataque não está voltado contra o ato local [do tribunal], mas contra o conteúdo da Resolução 525/2023, do Conselho Nacional de Justiça", afirmou.

Fachada do prédio do Palácio da Justiça de São Paulo, sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, na praça Clóvis Beviláqua, no centro de São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Segundo Campos Mello, o presidente praticou ato de simples execução. "Se o que pretendem os impetrantes é o reconhecimento da invalidade da resolução do CNJ, é inelutável a conclusão de que a demanda foi mal endereçada".

Na véspera, o relator havia negado a segurança em relação aos integrantes do Conselho Superior de Magistratura. Com isso, o processo foi extinto em relação ao vice-presidente do TJ-SP, ao corregedor-geral de Justiça, ao decano e aos presidentes de Seção.

Campos Mello também indeferiu, na segunda-feira, o requerimento de segredo de justiça formulado pelos impetrantes do mandado de segurança. Entendeu que não ficou configurada excepcionalidade que justificasse o sigilo.

Na sessão anterior, o Órgão Especial ficou dividido (11 a 11). A votação foi suspensa com o voto de desempate de Torres Garcia.

O caso volta à pauta do Órgão Especial nesta quarta-feira (10). É o item Nº 2024/4.775.

Decisão surpreende

A decisão inesperada do relator surpreendeu impetrantes e impetrados. A extinção impediu um debate mais amplo do Órgão Especial, que permitiria saber se o Conselho Superior da Magistratura agiria como mero executor de ordem emanada do CNJ, como questionaram os impetrantes.

Além de julgar extinto o mandado de segurança, o relator julgou prejudicada a apreciação do agravo interposto contra o indeferimento da liminar.

Nesta segunda-feira, um grupo de 35 magistradas inscritas no concurso afirmou que foram prejudicadas "por terem sido, contra suas vontades, arrastadas para uma disputa judicial com graves falhas processuais".

Criticaram também a paralisação do concurso que adotaria, pela primeira vez, a resolução aprovada pelo CNJ.

A desembargadora Maria Lúcia Pizzotti Mendes diz que "a intenção do mandado de segurança era ver o Órgão Especial, o competente para decidir matérias institucionais, julgar de forma colegiada e democrática. Com a decisão monocrática que entendeu por bem extinguir o MS e dar por prejudicado o julgamento do recurso, obstruiu-se um debate necessário e imprescindível para toda a carreira da magistratura paulista".

"O Órgão Especial precisa debater o assunto na sessão desta quarta-feira, pois o recurso está pautado. Só o Colegiado, e não apenas o relator, terá poder e competência para decidir sobre o mérito do agravo e do próprio mandado de segurança, pelos votos dos 25 desembargadores".

"Temos visto no Brasil, lamentavelmente, questões de enorme relevância dirigidas a todo um tribunal, mas decididas monocraticamente por um julgador. Não posso sequer imaginar que essa moda pegue no TJ-SP, sob pena de o maior Tribunal de Justiça do país se tornar minúsculo", concluiu Pizzotti.

Juízas aplaudem extinção

O Movimento Nacional pela Paridade no Judiciário comemorou a decisão. Em nota, reafirmou "a confiança na efetiva aplicação da Resolução CNJ 525/23".

"A decisão do desembargador Campos Mello fez justiça ao reconhecer a ilegitimidade passiva do presidente do TJ-SP para julgar demanda contra ato do CNJ. É o que se espera de um tribunal respeitado como o TJ-SP, assim como de todos os tribunais brasileiros.

Em nota, o Coletivo Sankofa expressou "satisfação frente a lúcida decisão, em que o desembargador relator acolheu os argumentos que foram apresentados pela defesa das juízas litisconsortes passivas no mandado de segurança".

O coletivo aguarda que na sessão desta quarta-feira ocorra a promoção da juíza Maria de Fátima dos Santos Gomes a desembargadora do TJ-SP.

"O acontecimento será comemorado com grande alegria não apenas pelas integrantes do Coletivo, mas pelas mulheres de todo o Brasil, que se uniram em torno da causa justa que defendemos: tribunais paritários e mais diversos", conclui.

A desembargadora aposentada do TJ-SP Kenarik Boujikian disse que ficou "tristemente perplexa com a propositura do mandado de segurança, pois era gritante que havia uma tentativa de escapar do juiz natural, o STF, que tem decisão firmada sobre a competência para demandar sobre resoluções do CNJ, ao olhar da constitucionalidade".

Lamentou o fato de que os autores do mandado "são juízes e o primeiro princípio que guia a jurisdição é o do juiz natural, estabelecido na Constituição Federal".

"Os homens juízes podem se socorrer do Judiciário, mas de forma devida", afirmou Boujikian.

"Infelizmente, quiseram escolher o seu julgador", disse. "Todos têm garantido o direito de ação, também acolhido pela Constituição cidadã, mas devem fazê-lo na via própria".