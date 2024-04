São Paulo

Abril é o mês em que empresas e organizações não governamentais ligadas aos animais alertam para casos de maus tratos. O movimento Abril Laranja foi criado pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a Animais (ASPCA, na sigla em inglês), fundada em 10 de abril de 1866, na cidade de Nova York, e tem como objetivo conscientizar a população sobre os direitos dos animais.

Para destacar a importância do Abril Laranja, a marca de ração para gatos Whiskas lança a campanha Guardiões dos Ronronados, que reúne uma série de iniciativas que promovem o cuidado e o respeito aos pets.

Nos dias 6 e 7 deste mês, a marca distribuiu na biblioteca do Parque Villa-Lobos, em São Paulo, exemplares do livro "O mistério do ronronado", criado pela Whiskas em parceria com a escritora Fernanda Suaiden e com ilustrações de Rodrigo Cordeiro. A obra conta a história de um gatinho que foi abandonado e começa uma jornada em busca do seu ronronado —aquele som que os bichanos costumam fazer quando estão felizes.

Para melhorar a vida dos gatos que ainda não encontraram uma família e diminuir o abandono, a campanha inclui um mutirão de castração gratuita no centro de controle populacional da ONG Ampara Animal. Serão castrados 200 gatos que hoje vivem em abrigos e estão disponíveis para adoção.

"Estamos muito entusiasmados em promover essas ações durante o mês de abril, um momento crucial para aumentar a conscientização sobre os maus-tratos e alertar a população acerca do tema", afirma Tainá Corazza, porta-voz da Whiskas.

Durante este mês, a marca também vai promover ações em suas redes sociais, compartilhando informações educativas, dicas de cuidados com os gatos e histórias de adoção e resgate.

Siga o blog Gatices no Twitter, Instagram e Facebook.