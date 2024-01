São Paulo

Fazer uma viagem de carro com um gato pode ser um passeio bem tranquilo —dependendo da personalidade do seu bichano, é claro. Enquanto alguns felinos até curtem dar uma voltinha, outros ficam muito estressados.

"Gatos muito assustados chegam a hiperventilar por estresse, alguns ficam com a boquinha aberta", diz Lia Nasi, veterinária especialista em felinos. Nesses casos, é melhor não levar o animal em viagens e deixá-lo em casa, onde ele fica mais confortável, sob os cuidados de uma cat sitter ou outra pessoa de confiança.

Se o seu gato aceita melhor o transporte de carro, é possível fazer uma boa viagem com ele. Veja a seguir dicas a segurança e bem-estar do seu pet durante o trajeto.

Cuidado com a temperatura do carro

Quentinhos por natureza, os felinos têm temperatura corpórea que varia de 38,1ºC a 39,2ºC —maior do que a nossa, que costuma ficar entre 36,1ºC e 37,2ºC. Nos dias de muito calor, se for transportar o seu gatos no carro, é importante ligar o ar condicionado. Além do estresse, eles podem começar a hiperventilar por causa das altas temperaturas.

"Uma temperatura agradável para a gente, quando vestimos uma blusa leve de manga comprida, por exemplo, é boa para eles também", afirma Lia.

Mas não deixe o vento do ar-condicionado voltado para o bichano, alerta a veterinária. Assim como a gente, eles também podem ficar doentes, principalmente se for um gato que já tem tendência a rinite ou sinusite.

Para carros sem ar-condicionado, Lia desaconselha totalmente o transporte de felinos em dias muito quentes, pois eles podem sofrer hipertermia que, em casos extremos, pode levar a óbito.

Gatos devem ir na caixa de transporte

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê as regras para transporte de animais em veículos. O motorista que conduzir animal solto dentro do veículo comete infração leve, sujeito à multa e recebe três pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Levar o pet no colo ou apoiado na janela é uma infração média que, além do valor da multa, resulta em quatro pontos na carteira.

A legislação também determina que o transporte de animais não pode ser feito na parte externa do veículo, como no capô, mas não vamos nos aprofundar nessa questão por motivos óbvios.

A veterinária Lia Nasi explica que a caixa de transporte para o gato não precisa ser muito grande, mas ter espaço suficiente para ele ficar confortável dentro.

"Lembre-se sempre de colocar um tapete higiênico dentro da caixa, caso o felino decida fazer xixi ou cocô", diz.

Se o bichano for mais medroso, vale colocar uma manta cobrindo parte da caixa de transporte para que ele se sinta protegido e escondido nela. Outra dica para o pet relaxar é borrifar essência de lavanda fora da caixa ou produtos com ferômonios, como Feliway, que deixa os bichanos mais calmos.

Capriche na playlist

Sim, todos que vão viajar devem estar de acordo com a trilha sonora da viagem, e isso inclui o seu gato. Então nada de música muito alta e barulhenta para não estressar o bichano.

Prefira sons relaxantes para felinos, como algumas playlists feitas especialmente para gatos. Você pode colocar para tocar na som do carro ou deixar o celular com o volume mais baixo perto da caixa de transporte.

Comidinhas de estrada

É normal os gatos rejeitarem qualquer tipo de alimento, mesmo em viagens mais longas. Mesmo assim, ofereça a ração que ele está acostumado, sachê ou alimentos pastosos e um pote com água fresca.

A veterinária Lia Nasi observa que gatos que estão acostumados a passear de coleira podem se sentir bem ao dar uma voltinha durante paradas em postos de gasolina.

Rastreadores podem ser úteis em fugas inesperadas

O maior medo de todo tutor é que o gato fuja. Não é à toa que colocamos telas nos apartamentos e nas casas, evitando assim qualquer rota de fuga.

Por isso que durante as viagens é tão importante que o seu bichano esteja seguro em uma caixa de transporte.

Mas, caso o pior aconteça, uma é melhor ter um rastreador que facilite a encontrar o pet. Em site de compras, como na Amazon, é possível encontrar coleiras com GPS a partir de R$ 150.

No ano passado, a loja de produtos para animais Petlove, passou a vender em parceria com a Samsung a Galaxy Smart Tag2. O dispositivo deve ficar preso na coleira do pet —no caso dos gatos, uma coleira do tipo peitoral facilita a fixação. A partir da conexão com um celular Samsung compatível, o tutor pode verificar onde está o bichano. A tag custa atualmente R$ 261,75.

