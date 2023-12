São Paulo

Zumbi dos Palmares foi líder do maior quilombo das Américas: Palmares. Esteve à frente da resistência e defendeu a liberdade para o povo negro em uma época quase impossível no Brasil. A data da sua morte, 20 de novembro de 1695, marca o Dia da Consciência Negra, um dia de luta e celebração dos legados da diáspora africana.

Sua existência e até mesmo seus feitos são insistentemente negados. Mas sua história persistiu e hoje Zumbi faz parte do livro dos heróis do Brasil. O 20 de novembro é feriado também em mais de mil cidades brasileiras, além do estado de Alagoas e a partir desse ano no estado de São Paulo. Uma lei foi aprovada pelo Congresso e Senado para a instituição do feriado nacional na data e aguarda agora a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Passado novembro, quando o tema da negritude ganha os holofotes e atenção merecidos, e, enquanto aguardamos o novo feriado, te convido a conhecer 10 estátuas de Zumbi do Palmares espalhadas por várias cidades brasileiras. É possível fazer um tour pelo país, conhecendo as esculturas do nosso herói assim como acontece na África do Sul com Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid e ex-presidente do país, que possui diferentes monumentos espalhados por diversas cidades sul-africanas.

Ao contrário de Mandela, não temos estátuas de Zumbi com mais de cinco metros de altura ou em tamanho representativo, como ocorre com Borba Gato, monumento que representa um bandeirante em São Paulo, que mede 13 metros e foi alvo de protestos com fogo. Há ainda diversas situações de abandono, depredação e pixação. Até por isso há a importância de visitar e registrar as esculturas.

Conheça 10 monumentos de Zumbi dos Palmares:

1 - São Paulo

Estátua de Zumbi dos Palmares no centro de São Paulo - Heitor Salatiel

Localizada na Praça Antônio Prado, no centro antigo, a escultura foi inaugurada em 2016. A obra de bronze foi criada pelo artista plástico José Maria Ferreira dos Santos e foi instalada no local onde ficava a antiga Igreja do Rosário dos Homens Pretos, onde aconteciam ritos religiosos e manifestações culturais como as congadas.

2 - Recife

Fica na Praça do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no centro do Recife, local em que o líder de Palmares teve sua cabeça exposta após sua morte para comprovar que era mortal – existia uma lenda de que Zumbi era imortal. Tradicional ponto de encontro dos movimentos sociais, a praça ganhou a estátua em 2004.

3 - Salvador

Caminhada Salvador Negra, organizada pelo Guia Negro, na estátua Zumbi dos Palmares em Salvador - Heitor Salatiel

Na Praça da Sé, 115, no Pelourinho, o monumento tem 2,20 metros de altura e pesa 300 quilos. A escultura de 2008 é assinada pela artista plástica Márcia Magno e representa o herói de Palmares como guerreiro. A lança empunhada por Zumbi na representação foi roubada em 2018 e substituída por uma nova em 2019.

4 - Aracaju

Na Orla de Atalaia, passou a integrar em 2012 o espaço "Monumento aos Formadores de Nacionalidade" que já trazia estátuas de figuras como Tiradentes, D. Pedro II, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Barão do Rio Branco, Duque de Caxias, José Bonifácio e a Princesa Isabel. Feita em bronze, a escultura de Zumbi mede 1,80 metro e foi produzida pelo escultor Léo Santana.

5 - Brasília

Artista negro dança em frente a estátua de Zumbi dos Palmares, em Brasília, DF. - Reuters

O busto fica em frente ao Conic, no Setor de Diversão Sul, e foi inaugurado em 20 de novembro 1995, a pedido da Central Única dos Trabalhadores (CUT) do Distrito Federal em homenagem aos "300 anos de imortalidade" do líder do Quilombo dos Palmares. O busto passou um tempo encoberto por placas que foram retiradas em 2015.

6 - Maceió

Localizada no Centro Histórico de Maceió, a Praça dos Palmares, tem nome homenageando o quilombo liderado por Zumbi, só recebeu a estátua do líder em 2021, representado o herói quebrando grilhões de uma sociedade escravocrata. A escultura é feita em granito pelo artista Joseildo da Costa e doada pelo professor Edson Moreira.

7 - Rio de Janeiro

Ativistas comemoram Dia da Consciência Negra na estátua de Zumbi dos Palmares no Rio de Janeiro - Agência Brasil

Localizado na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Sambódromo, o monumento foi inaugurado em 1986. No dia da inauguração, um grande show aconteceu na Praça XI com a presença de mães-de-santo, afoxés e grupos de dança negra. Desde que foi inaugurado, o monumento sofreu pichações que tem sido removidas.

8 – Niterói (RJ)

A escultura em bronze com 2 metros de altura, foi instalada no Gragoatá, próximo à entrada do campus da Universidade Federal Fluminense (UFF). O trabalho é do escultor, artista plástico e pintor niteroiense Rodrigo Pedrosa e foi reivindicada pelo Fórum de Mulheres Negras de Niterói. A área tem grande concentração artística e vida noturna movimentada.

9 – Bauru (SP)

O busto fica na Praça da África, entre a avenida Nações Unidas e a Rua Júlio Prestes, e foi instalado em 2019. Feito em pedra ônix na cor preta foi confeccionado pelo escultor mineiro Claudiano Resende Mendonça. Desde 2021, recebe eventos de lavagem e caminhada contra o racismo e pela tolerância religiosa.

10 – Maringá (PR)

O busto fica na Praça Zumbi dos Palmares, no Jardim Santa Felicidade. A praça foi reconhecida pela lei municipal n° 4.044/96 como patrimônio físico, histórico e representativo da comunidade negra de Maringá. Mesmo assim, a estátua de Zumbi passou anos sem placa, enquanto a praça esteve abandonada e recebeu diversos pedidos de manutenção por parte dos moradores.

Há ainda monumentos a Zumbi em Santos (SP), na Avenida Afonso Pena, 173, Macuco; no Museu Afro Brasil, em São Paulo; no Largo do Rosário, em Olinda; e União dos Palmares (AL).

Você conhece outros?

