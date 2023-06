São Paulo

A expectativa de que o presidente dos EUA, Joe Biden, deve anunciar o nome do general Charles Brown Jr. para o ocupar o posto de chefe do Estado-Maior Conjunto, um dos mais altos cargos militares do país, gerou uma onda de memes no Twitter brasileiro desde que o New York Times publicou em seu perfil uma reportagem a respeito no último domingo (4).

Isso porque o nome do general, idêntico ao da banda de rock santista, despertou a saudade de Chorão (1970-2013), vocalista e líder do Charlie Brown Jr.

A reportagem do jornal americano destaca que, se confirmada, a nomeação do general Charlie Brown representa um passo importante para as minorias do país, já que os dois cargos mais altos da hierarquia militar, pela primeira vez na história, seriam ocupados por dois homens negros.

