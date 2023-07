São Paulo



A Meta lançou na noite desta quarta-feira (5) o Threads, app de textos curtos desenvolvido para concorrer com o Twitter. Entre internautas, a adesão a nova rede dividiu opiniões, e memes ilustraram a polarização.



O nome do novo aplicativo entrou na lista dos tópicos mais comentados no Twitter, com mais de 200 mil citações. As expressões "Adeus, Twitter" e "Twitter 2" também foram alçadas ao ranking, esta última com 1,9 milhão de menções.



A maioria dos memes brincou com a debandada de usuários para a nova rede, declarando morta a empresa de Elon Musk.

Leitores da Folha podem seguir o jornal no Threads, clicando nesse link.

Alguns usuários não gostaram da novidade de Mark Zuckerberg. Um dos motivos é o vínculo do Threads com o Instagram.