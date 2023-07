São Paulo

O fim desta semana nas salas de cinema promete ser marcante. Internautas já estão se preparando para uma batalha "destruidora de mundos": a estreia simultânea de "Barbie", dirigido por Greta Gerwig, e "Oppenheimer", de Christopher Nolan.

A estética cor-de-rosa, alegre e ultrafeminina do filme de Gerwig contrasta com o cenário sombrio e soturno de Nolan. Inclusive, internautas planejam seus figurinos para o evento –que ganhou o nome de "Barbienheimer" —destacando esse contraste, e tem até pôster criado por Steve Reeves.

A contagem regressiva começou.

Além dos memes com as estéticas dos filmes, muitos se perguntam: afinal, sobre o que é "Oppenheimer"? Enquanto Barbie conta a história de uma crise de identidade junto de seu parceiro Ken, o filme de Nolan é ambientado na Segunda Guerra Mundial e retoma preocupações com a criação da bomba atômica que vitimou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.

