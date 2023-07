São Paulo

Vídeos que reproduzem de forma cômica e crítica situações recorrentes no mundo do trabalho —como chefes que muito cobram e pouco pagam, reuniões intermináveis ao passo que inúteis ou a fofoca na copa dos funcionários na hora do almoço —fazem sucesso no TikTok.

O humor à la "The Office" soma números impressionantes na plataforma da ByteDance. Só a hashtag #HumorCorporativo soma 27 milhões de visualizações, enquanto #MemeTrabalho alcança 76 milhões. E não só no Brasil, no exterior o tema também é viral: a hashtag #CorporateHumor, por exemplo, conta com quase três bilhões de visualizações.

Para Ronaldo Marques, líder de operações de entretenimento do TikTok no Brasil, o sucesso do chamado "humor corporativo" se dá pela identificação dos usuários com as vivências retratadas.

"A tendência POV [abreviação para 'ponto de vista', em inglês] funciona muito bem dentro do humor corporativo, porque as pessoas se enxergam literalmente naquele contexto.", diz Marques ao #Hashtag.

Vittor Fernando, 29, é um dos criadores de conteúdo que aposta nessa tendência do POV. Apesar de ser um dos tiktokers consagrados no ramo da comédia na plataforma –com mais de 11 milhões de seguidores e mais de 560 milhões de curtidas –ele também incorpora o humor corporativo aos seus vídeos.

"O ambiente de trabalho tem situações com as quais é difícil não se identificar. Você pode trabalhar na maior empresa e no maior cargo ou em uma loja do seu bairro —algumas coisas não mudam. Sempre vai haver uma pessoa chata que acha que tem o mesmo cargo que você ou a sua melhor amiga com quem você desabafa ou fofoca", diz Vittor.

"Essa tendência está bombando justamente porque as pessoas voltaram ao presencial e retomaram essas experiências. Eu penso que a pessoa está ali na hora do almoço e vai ver um vídeo mostrando o que ela está vivendo naquele momento. É identificação em tempo real", diz Vittor.

O sucesso do humor corporativo é tanto que, em apenas dois meses no TikTok, a coordenadora de marketing Thaisa Valdez, 25, viu seus números despontarem. Com somente 2873 seguidores, ela tem mais de 400 mil curtidas na rede social e vídeos que alcançam quase 900 mil visualizações.

Ela também atribui o sucesso repentino à facilidade de identificação, especialmente quando o assunto são ambientes tóxicos de trabalho. "As pessoas se sentem acolhidas por ver alguém falando de uma situação que elas próprias nunca puderam mencionar."

Para ela, o propósito desses vídeos nasce do desejo de discutir problemas comuns, como promoções de cargos sem aumento de salário, utilizando o humor como ponto de partida.

"Comecei a produzir esses vídeos para fazer as pessoas refletirem: 'Eu vivencio isso, e olha quantas pessoas estão curtindo e comentando; não sou só eu.' Gosto de ler comentários em que pessoas afirmam nunca terem parado para pensar sobre estas questões ou nem sabiam que isso pode ser considerado errado", diz Thaisa.

Coala, 24, é outro criador de conteúdo que também traz essas reflexões, mas de um jeito diferente. Usando esse pseudônimo nas redes, ele já ultrapassa 1 milhão de seguidores e 45 milhões de curtidas no TikTok.

Seus vídeos de humor corporativo geralmente apresentam as figuras de um chefe e de um funcionário interagindo. Mas com uma reviravolta: o funcionário responde de maneira... direta.

"A sinceridade nas respostas gera essa identificação com algo que nem aconteceu. Coisas que gostaríamos de falar, mas não podemos. Quando a pessoa vê aquilo, sente um alívio ao pensar: 'Nossa, era exatamente isso que eu queria dizer.'"

Brincando com essa fantasia daquilo que as pessoas gostariam de poder dizer, mas trazendo dicas de como fazê-lo de forma educada, a publicitária Fernanda Mattos, 28, viralizou, alcançando seis milhões de visualizações no TikTok com o conteúdo "insultos corporativos".

"As pessoas querem falar, mas não sabem como. Trago uma visão de que é possível transmitir a mensagem de outra forma sem precisar ser grosseiro ou explodir", afirma Fernanda, que nas redes utiliza o nome Home Office Sem Filtro, com quase 114 mil seguidores e 1,7 milhão de curtidas.

Com o sucesso dos vídeos, ela também recebe pedidos de seus seguidores para dar dicas sobre como se desenvolver na carreira. Hoje, concilia o humor corporativo a esse serviço.

Marques, do TikTok, aponta que esses vídeos que alinham humor e dicas também têm potencial para viralizar. "Você consegue entregar valor para os seguidores de uma forma cômica, mas sendo prestativo. O vídeo tem um significado não só de identificação, mas também de utilidade."