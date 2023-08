São Paulo

Uma publicação de um torcedor argentino viralizou nas redes sociais. Com mais de 53 mil curtidas, o tuíte de @Ramardoh1 diz: "De agora em diante, cada vez que um argentino enfrentar um brasileiro, tem que levar bananas. Basta de respeitar essa gente que incita o ódio, estou de saco cheio" seguido de uma foto da torcida do Fluminense em que um homem segura uma nota de vinte reais em direção à câmera e posa com o dedo do meio estendido.

O momento ocorreu durante partida de futebol da Libertadores nesta terça-feira (8), em que o Fluminense enfrentou o Argentinos Juniors pelas oitavas de final do campeonato. Com a vitória por 2 x 0, o time carioca avançou às quartas de final.

No Twitter, brasileiros reagiram com espanto à menção das bananas, uma referência racista. Os argentinos têm o costume de chamar torcedores brasileiros de "macaquitos". Outros perfis aproveitaram a oportunidade para fazer piada com a crise econômica e desvalorização da moeda argentina. "Acontece que racismo é crime e zoar crise econômica não. Ridículo seu comentário", diz uma publicação.

O perfil "Make Argentina Great Again" (em referência à frase de campanha de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016) respondeu à publicação com emojis de macacos.

"A Argentina toda vale umas quatro bananas".

"Os brasileiros só estão respondendo ao racismo com a moeda que encontraram para fazer isso", diz uma publicação.

"Não chora tudo agora".

"Sou europeu. Meu salário vale 1 peso", ironiza um meme.

Alguns argentinos justificam a publicação e ofensas racistas por sofrerem agressões de policiais e torcedores nos estádios brasileiros. Três torcedores foram presos após uma confusão durante a partida no Maracanã. Segundo a Polícia Militar, houve uma confusão generalizada na torcida visitante, situada no setor norte superior do estádio.

"A mesma coisa aconteceu no Mineirão com a torcida do Millonarios. A polícia tem como hobby atirar e agredir torcedores visitantes."

"É preciso que a Conmebol faça algo, ou da próxima vez, teremos que trazer um macaco e uma banana. Vamos ver se com isso nos respeitam".

"Deveríamos fazer uma confederação sem os brasileiros".

"Espero que a Conmebol aja com o Fluminense da mesma forma que atua com times argentinos que fazem gestos xenófobos. Basta de chicotadas para uns e de carícias para outros nesses casos."

A animosidade entre os perfis oficiais dos clubes também também inflamou a discussão. No Twitter, o Fluminense publicou uma foto do centroavante argentino Germán Cano segurando seu filho no colo, com a legenda "German Cano e o único argentino júnior possível". O time argentino respondeu à provocação com uma foto da taça Libertadores, campeonato que o time brasileiro ainda não venceu.