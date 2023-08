São Paulo

O #Hashtag tem mostrado ao longo do ano a evolução da inteligência artificial, desde que o ChatGPT foi lançado passando pela ameaça que ela pode representar nas eleições do México.

Nas redes sociais, todo dia uma nova ferramenta de inteligência artificial é lançada, com a promessa de revolucionar a nossa vida e a nossa produtividade no trabalho. As opções são tão diversas, com infinitas funcionalidades, que o usuário pode ficar completamente perdido.

Pensando nisso, o jornalista Uesley Durães, editor do Newsverso, no Curto News, resolveu criar o "guIA". Trata-se de um catálogo de ferramentas de inteligência artificial onde é possível comparar diferentes IAs e escolher a mais adequada para uso pessoal ou profissional. A plataforma também permite ler avaliações e opinar sobre o que está disponível.

Logotipo do guIA, catálogo de ferramentas de Inteligência Artificial - Reprodução

"Os leitores estavam meio perdidos. É uma dor comum nas pessoas que não estão extremamente conectadas nessa área mais tecnológica. O objetivo é facilitar a vida das pessoas", diz Uesley Durães, que então buscou referências no exterior. Encontrou materiais mais técnicos, e o guIA foi uma tentativa de simplificar para a linguagem do jornalismo. "A gente quer fazer uma união do jornalismo com a inteligência artificial", conta Uesley.

O diferencial, segundo o jornalista, é que o "guIA" tenta ser o mais didático possível, e com avaliações sobre o que é útil ou não. E o mais importante, ressalta Uesley: tudo reportado e revisado por jornalistas. Nada de inteligência artificial para filtrar a inteligência artificial.

"O guIA é o primeiro passo para democratizar o consumo de jornalismo com inteligência artificial e alfabetizar quem precisa", define Uesley.

Por enquanto há cerca de 50 ferramentas de IA mapeadas. O plano é expandi-la semanalmente.