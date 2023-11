Roma

O que era para ser festa virou tragédia. A jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu depois de passar mal com o calor no show da cantora Taylor Swift, nesta sexta-feira (17), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Houve mais de mil desmaios durante o evento, cuja sensação térmica atingiu 60°C.

O assunto imediatamente virou um dos mais comentados das redes sociais.

O sentimento é de revolta pela morte de uma pessoa tão jovem.

E de justiça.

E há um movimento forte pela Lei Ana Benevides.

O ministro da Justiça Flávio Dino emitiu uma portaria liberando a entrada de garrafas de água em espetáculos.

Políticos como a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP) fizeram uma denúncia ao Ministério Público Federal contra a empresa Tickets For Fun.

A emergência climática na pele.

Calor virou ameaça.

Não é só dentro do estádio que o valor da água é caro. Os valores praticados por ambulantes também são excessivos.

Foram cenas apocalípticas.

O passo a passo da desorganização.

Receitas para a tragédia.

Fatalidade?

O estádio virou uma estufa.

Decisão.

Labaredas de fogo num calor de 60ºC, que ótima ideia.

"Não é um teste de sobrevivência".

Uma experiência catártica não pode virar uma tragédia.

Morreu de capitalismo.

Água, um direito de todos.

Para os próximos shows, sigam essas dicas:

Quando a noção não existe.

E surgem ações de solidariedade.