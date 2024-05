O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, está no Brasil para fortalecer os laços econômicos entre o país e a América do Sul. A primeira agenda oficial será a cerimônia de chegada, às 9h30, no Palácio do Planalto.

Em seguida, ele faz uma reunião bilateral com o presidente Lula (PT), participa de cerimônia de assinatura de atos, dá uma declaração à imprensa. Fumio Kishida terá, ainda, um almoço em sua homenagem no Palácio do Itamaraty.

A viagem dele ao Brasil é um contraponto aos esforços de China e Rússia para liderar países em desenvolvimento. Após passar pelo Brasil, ele vai ao Paraguai, segundo o jornal de economia japonês Nikkei. Do lado do governo Lula, o principal esforço é tentar convencer os japoneses a abrirem seu mercado para carne bovina brasileira.

A última visita de um premiê japonês ao Brasil foi feita pelo antecessor de Kishida, Shinzo Abe, em 2016. Abe veio para a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio.

Primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e sua esposa Yuko Kishida - Oliver Douliery - 11.abr.2024 / AFP