São Paulo

Um vídeo de Dilma Rousseff (PT) respondendo a uma passageira em um voo viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (13). Nas imagens, a ex-presidente é questionada por estar voando de primeira classe.



"Lógico, querida. Eu sou presidente de banco, querida. Ou você acha que presidente de banco viaja como?", respondeu a ex-mandatária. Desde abril deste ano, após indicação do presidente Lula (PT), ela ocupa a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco dos Brics, que tem sua sede em Xangai, na China.

Divulgado pela influenciadora e sócia de um escritório de investimentos Renata Barreto, o vídeo angariou ao menos 1 milhão de visualizações no Instagram e foi reproduzido por diversos outros perfis.



Barreto figurou entre os assuntos mais comentados do X, ex-Twitter, ao lado do nome do ministro Flávio Dino (Justiça), que passava nesta quarta por uma sabatina no Senado para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).



Já no X, ex-Twitter, o vídeo repercutiu em postagens de perfis de direita e políticos oposição, como o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) e o ex-procurador Deltan Dallagnol, que apontaram "arrogância" e "lição de moral" na resposta da ex-mandatária.

À esquerda, entretanto, fizeram a defesa de Rousseff. "O que incomoda essa gente é ver gente comum ter acesso a espaço que eles julgam ser só deles", escreveu o senador Humberto Costa (PT).