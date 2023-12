São Paulo

O TikTok Awards 2023, que aconteceu nesta terça-feira (12), no Ginásio do Ibirapuera, teve a presença de artistas conhecidos na plataforma e aqueles consagrados da TV brasileira, como Ana Maria Braga, Luciana Gimenez, Celso Portiolli e as duas apresentadoras da noite, Eliana e Giovanna Antonelli.

O ganhador da Criador do Ano, principal categoria dentre as 16 premiadas ontem, foi o mineiro Gustavo Tubarão. Ele acumula mais de 10 milhões de seguidores no TikTok e ganhou fama mostrando seu dia a dia para a rede.

A cerimônia de premiação contou com apresentações musicais de Ivete Sangalo, Ana Castela, Kevin O Chris, Ludmilla, Luísa Sonza, entre outros. Péricles e Urias prestaram homenagem à Rita Lee, rainha do rock, morta em maio de 2023.

A apresentadora Xuxa foi homenageada durante a premiação, e foi recebida no palco em meio a aplausos.

Durante a apresentação, outros artistas participaram. Joelma apareceu no palco, já no final da premiação, para cantar o trecho de "Voando Pro Pará", que viralizou no TikTok: "Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa."

Isabela Boscov, jornalista e crítica de cinema e séries, apresentou o ganhador da categoria #TikTokMeFezAssistir. Ela viralizou no TikTok com seus áudios de crítica, os quais foram reaproveitados e tornaram-se memes entre usuários da plataforma da Bytedance.

Neste ano, a premiação criou três novas categorias: Prof. do Ano, para professores que inovam no conteúdo de educação, #CleanTok, voltado para dicas de limpeza, e a própria #TikTokMeFezAssistir, para premiar os criadores que trouxeram as melhores informações de entretenimento.

A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo TikTok e pelo canal de televisão TNT, famoso pela transmissão de premiações internacionais, como o Oscar e o Grammy.

Em sua terceira edição, é a primeira vez que abriu a premiação para o público. Os usuários conseguiram ingresso pela plataforma, pela Loja dos Sonhos – iniciativa que distribuiu doces gratuitos –, e por estações de rádio.

Veja todas as categorias e os premiados de 2023:

1- Credo, que delícia!: Eloá Almeida

2- Artista TikTok: Ludmilla

3- Estrela TikTok: Jade Picon

4- Medalha de Ouro: Braune

5- #TikTokFashion: Malu Borges

6- Prof. do Ano: Prof. Ramilton Batinga

7- Descubra Novas Vozes: Veigh

8- #TikTokMeFezAssistir: Duda Menegheti

9- #TikTokMeFezOuvir: Gustavo Mioto - Melhor Versão

10- Zerou o Game: Cortes Loud Coringa

11- Surra de Beleza: Franciny Ehlke

12- Quem sabe faz ao vivo: Juninho Manella

13- Bombou na For You: Pkllipe

14- #CleanTok: Ellen Milgrau

15- Criador do Ano: Gustavo Tubarão

16- TikTok4Good: Unicef, SOS Mata Atlântica, Fluxo sem Tabu e Rhuan Félix