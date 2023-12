São Paulo (SP)

O jogo de videogame "GTA" é o assunto mais comentado no X (antigo Twitter), nesta terça-feira (5), após o sexto game da franquia da RockStar ganhar o seu primeiro trailer. A divulgação oficial do vídeo foi antecipada para a noite de segunda (4) após um vazamento do material e já conta com mais de 70 milhões de exibições no YouTube.

Na rede social de Elon Musk, a franquia ultrapassa 1 milhão de menções nesta terça (5), graças à empolgação de fãs e entusiastas que esmiuçaram detalhes do novo título, além de espalharem muitas piadas e memes.

Os jogos da franquia giram sempre em torno do mundo do crime e os enredos têm como protagonistas anti-heróis que —por vontade, acaso ou vocação —cometem desde pequenos furtos em becos a assaltos cinematográficos a instalações militares.

Cada edição se passa em uma cidade fictícia, cujos mapas (por onde o jogador é livre para transitar e cometer delitos de todos os tipos) se assemelham fortemente a grandes cidades norte-americanas, como Nova York (Liberty City, no GTA 4) e Los Angeles (Los Santos, no GTA 5).

Mas as semelhanças não se resumem à geografia. GTA extrai da própria cultura e cotidiano dos EUA muitos dos elementos que compõem o jogo, todos embalados pela verve satírica, que volta sua crítica a problemas sociais do país, como imigração, desigualdade social, racismo e a própria ideia do "sonho americano".

GTA 6 marca o retorno de Vice City, a versão do game para Miami. Os protagonistas serão o casal de criminosos Jason e Lucia, a primeira personagem feminina à frente do jogo.

Um dos aspectos mais comentados entre internautas é o fato de o trailer contar com referências a eventos reais, e bizarros, que ocorreram nos Estados Unidos. Os casos viralizaram nas redes sociais do país nos últimos anos ou foram noticiados por veículos de imprensa.

Em um dos trechos, o trailer mostra, por exemplo, uma personagem segurando dois martelos com as mãos. É uma provável referência a um vídeo viral de 2020, filmado em Los Angeles, que mostra uma mulher branca acertando com um martelo o carro de um vizinho. Na internet, ela ficou conhecido como "hammer lady" (moça do martelo).

Outra cena mostra um personagem que usa uniforme presidiário e tem pinturas e tatuagens no rosto. Ele é apontado como uma alusão ao "Florida joker" (Coringa da Flórida), um rapaz que ficou famoso no país após ter sido preso e sua "mug shot" – a imagem de registro de detento – ter viralizado pela semelhança do homem com o personagem Coringa, o vilão das histórias de super-herói.

O vídeo traz ainda outro trecho curioso em que um crocodilo invade um supermercado. A cena ocorreu de verdade em 2013, também na Florida. O animal tentou entrar em uma loja da rede Wallmart, mas foi impedido por funcionários.

Os internautas também brincaram com referências inventadas.

No trailer também é possível ver cenas de personagens em festas em casas noturnas, praias e piscinas. Os gráficos do novo game foram elogiados por muitos internautas.