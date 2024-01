Porto Alegre

Atual líder do programa, o funkeiro MC Bin Laden é um dos protagonistas desta edição do BBB 24 (Big Brother Brasil) até agora, dentro e fora da casa.

Naturalmente, o artista já seria um dos mais visados por vir do camarote, o grupo dos BBBs famosos no reality show da Globo. No programa, tem dado em cima de várias mulheres, o que não passa despercebido pelo público nas redes.

Nas redes, aliás, muitos memes têm surgido com o nome do músico, que homenageia o líder terrorista saudita responsável pelo ataque do 11 de Setembro, nos Estados Unidos.

Mas por que ele tem esse nome? Na certidão, MC Bin Laden carrega o nome Jefferson Cristian dos Santos Lima. Antes, seu nome artístico era Jeeh 2K.

Em 2014, lançou a música "Bin Laden não morreu", e seus produtores fizeram a sugestão de MC Bin Laden. Deu certo, e virou um dos funkeiros mais conhecidos do país.

O #Hashtag separou alguns dos memes mais curiosos do X, ex-Twitter.

Em 1988, Osama Bin Laden fundou na cidade fronteiriça paquistanesa de Peshaw ar a Al Qaeda (que significa "a base" em árabe).

35 anos depois.

O Vaticano foi longe demais.

Quem nunca?

Golpe de antimarketing.

Casa Branca em alerta.

No começo do programa, o pessoal de fora do Brasil se assustou com brasileiros defendendo MC Bin Laden nas redes. As hashtags "Bin Laden merece respeito" e "justiça para Bin Laden" causaram confusão e revolta.

De tédio o BBB não sofre graças ao Bin Laden.