São Paulo

As notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) serão liberadas nesta terça-feira (16), após 3 meses de espera. A prova serve como principal porta de entrada para o ensino superior e, por isso, a divulgação das notas é um momento tenso para aqueles que tentam uma vaga nas universidades públicas e privadas.

Nos dois domingos em que o exame foi realizado, nos dias 5 e 12 de novembro de 2023, candidatos de São Paulo ainda tiveram que lidar com as fortes chuvas que atingiram a cidade e causaram alagamentos em escolas e falta de luz. Também houve polêmica por conta das questões da prova.

Além dos problemas com o clima, cerca de 50 mil candidatos sofreram com as distâncias entre suas casas e os locais de aplicação das provas. O medo de não conseguir realizar o exame foi grande.

Agora, a apreensão continua, mas por outro motivo. A espera pela nota do Enem, que foi liberada com atraso no ano passado, ficou entre os assuntos mais comentados do X (ex-Twitter) no país nesta segunda-feira (15).

Foram 3,9 milhões de inscritos na edição de 2023, mas 1,2 milhões destes não chegaram a fazer a prova. A taxa de abstenção foi de 32%. A nota do exame é a principal forma de ingresso em universidades públicas, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), e também pode ser aplicada no Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), para ingresso nas particulares.

Neste ano, o Sisu irá oferecer 264.360 vagas distribuídas em 127 instituições de ensino superior. A instituição com o maior número de vagas é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.240. As inscrições começam no dia 22 de janeiro.

Enquanto as expectativas de alguns estão altas...

...outros preveem que a nota não será suficiente para conseguir a tão desejada vaga na universidade.

Um dos problemas relatados pelos internautas -- além da prova em si e da demora da liberação das notas -- é o site oficial, que trava com a quantidade de acessos.

Alguns ainda sentem o drama do atraso da liberação das notas do ano passado:

O Inep divulgará as notas nesta terça na "Página do Participante".