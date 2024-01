São Paulo

Como previsto nesta segunda (15) pelos candidatos que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023, a liberação das notas atrasou –o que já acontece há alguns anos. Na manhã desta terça-feira (16), vestibulandos tentaram acessar a Página do Participante do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), e não conseguiram.

Enquanto alguns internautas conseguiram conferir o desempenho no vestibular, outros relatam que o site não está carregando desde que os resultados foram divulgados pelo Instituto, às 9h da manhã. Com a falha técnica, internautas relatam ansiedade para ver as notas do exame, já que o Enem é porta de entrada para o ensino superior.

Com toda essa ansiedade, o tema dominou os assuntos mais comentados no Twitter, atual X. Até o fim da tarde, a hashtag #Enem2023 tem mais de 37 mil postagens; enquanto "Inep" é o termo mais usado na rede hoje, somando 218 mil publicações. No ranking de tendências do dia, também estão "Sisu", com quase 20 mil posts e "O Enem", com 57,5 mil.

O site segue sobrecarregado, com candidatos relatando que estão há mais de três horas tentando ver suas notas. Alguns até brincam: "Na hora de pagar, o site funciona bem…"

A hora de compartilhar a nota pode ser feliz para alguns, e triste para outros.

O MEC (Ministério da Educação) liberou a média das notas, que servirão de termômetro o Sisu (Sistema de Seleção Unificada): linguagens, códigos e suas tecnologias ficou com 516,2; ciências humanas e suas tecnologias com 522; ciências da natureza e suas tecnologias, 497,4; matemática e suas tecnologias 534,9 e redação com uma média de 641,6 pontos.

60 pessoas conseguiram 1000 pontos na redação, a nota máxima. Destas, apenas quatro são da rede pública. São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados com o maior número de candidatos que atingiram essa marca, ambos com sete candidatos. No Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Piauí, tiveram 6 candidatos com essa pontuação cada.

Foram mais de 4 milhões de inscritos e, destes, 2.734.100 fizeram a prova.

Segundo o Inep, quem fez pelo menos 570 pontos conseguirá concorrer a uma vaga em 840 cursos de ensino superior. O cálculo foi feito a partir dos cursos com as menores notas de corte da modalidade ampla concorrência do Sisu em 2023. Porém, nem todos estão com boas expectativas:

Outros se surpreenderam com as notas...

Às vezes, é melhor nem saber a nota.

Neste ano, o Sisu irá oferecer 264.360 vagas distribuídas em 127 instituições de ensino superior. A instituição com o maior número de vagas é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.240. As inscrições começam no dia 22 de janeiro.