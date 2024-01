Site do INEP sai do ar horas antes do resultado do Enem

Campinas

Horas antes da divulgação das notas do Enem 2023, prevista para esta terça-feira (16), estudantes já relatam problemas com o site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela prova.

O desempenho individual de cada participante é divulgado, anualmente, através do endereço eletrônico do Instituto, o enem.inep.gov.br. De acordo com o MEC (Ministério da Educação), os resultados devem constar no site a partir das 9h de hoje.

Ainda durante a madrugada, no entanto, usuários que tentaram acessar a plataforma relataram problemas. Eles dizem que o site tem quedas frequentes, como acontece quando uma página tem excesso de acessos simultâneos.

Além do resultado relativa ao último exame, o boletim dá acesso às notas de provas anteriores.

O assunto ficou entre os mais comentados do X – antigo Twitter – durante a madrugada.

Ímpetos pelas notas, alguns usuários mantêm a aba aberta até o horário de divulgação dos resultados. A medida sobrecarrega o sistema de dados do site, que cai.

Segundo o MEC, as notas ficarão disponíveis logo após uma entrevista coletiva marcada para as 9h, entre o ministério e o INEP.

Folha acessou o site por volta das 3h e conseguiu chegar até a área do candidato. Mesmo assim, o assunto tem incomodado boa parte das pessoas que realizaram a prova, e as publicações no X – antigo Twitter – chegaram a 60 mil, tornando o caso um dos mais comentados do dia. As reclamações giram em torno da queda do site.

"Fui ver a nota, e tive um AVC achando que a minha prova tinha sido anulada, mas é só o INEP que caiu", publicou uma das usuárias no X.

Os mais de 2,7 milhões de pessoas poderão conferir suas notas para nas dfisciplinas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e de Matemática, além de uma Redação.

O exame é a principal ferramenta para o ingresso em universidade em todo o Brasil.

As provas foram aplicadas em 5 e 12 de novembro e em 12 e 13 de dezembro na versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e reaplicação.



Além do ingresso à universidade, uma boa nota serve para assegurar àqueles que buscam concluir os estudos no ensino fundamental e médio. O bom resultado confere o diploma de conclusão.