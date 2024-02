São Paulo

O Carnaval bate à porta e, com ele, as ruas e as redes sociais são tomadas pela folia. E, a cada ano, o bloco do memes surpreende com cenas de alegria e das multidões que vão às ruas, com momentos inusitados em entrevistas ao vivo e episódios de puro caos, do tipo que fazem a gente pensar: "Só podia ser no Carnaval!"

Alguns memes são tão icônicos que desfilam todos os anos. Para celebrar e ajudar no esquenta para a festa, o blog #Hashtag separou alguns dos mais marcantes, aqueles que conhecemos "de outros carnavais".

"This is the part when I..."

No bloco PapelPop, em 2017, ele só tinha um shorts preto, um ônibus e uma diva pop. E fez história. O vídeo de um jovem dançando sozinho ao som de "Break Free", da cantora Ariana Grande, enquanto um mar de pessoas na rua cantavam e pulavam quase em uníssono, tornou-se um dos mais famosos memes de Carnaval.

O vídeo tornou-se tão conhecido que o meme extrapola o Carnaval e é usado até hoje nas redes para indicar euforia e alegria extremas.

Cinema

O Carnaval de rua brasileiro tem suas particularidades e quem olha de fora talvez não entenda nada. Alguns registros parecem ter saído direto de algum filme ou série de televisão. Como esse:

Presa Nessa Cidade Maldita

Tem aqueles que odeiam a festividade e, como a Ione Lao no Carnaval de 2011, em entrevista à TV Sorocaba, do SBT, querem estar em outro lugar (o que, no caso dela, não era possível por determinação judicial).

Má Fama

Conhecido internacionalmente, os olhos do mundo se voltam ao Carnaval brasileiro. Mas nem sempre por bons motivos, como mostra a reportagem da TruTV, canal de TV por assinatura americano, que diz que talvez os foliões estejam se divertindo "até demais".

Será?

O Carnaval de 2024 já começou em meio com reveses, com o cancelamento de 118 blocos de rua em São Paulo. O principal motivo apontado é a falta de patrocínio e de diálogo com a prefeitura. Muitos, então, se perguntam na capital paulista: será que o Carnaval 2024 "vai gerar"?

Um Rolê

Nesse vídeo tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil escolher para onde olhar. Da camisinha inflada à trilha sonora, passando pela súbita porradaria e as fantasias, são tantas as perguntas.

Live

O jornalismo é um dos grandes responsáveis pela repercussão dos melhores momentos do Carnaval, tenha planejado ou não. No ao vivo, então, é bom estar preparado para tudo.

Ela avisou

A jornalista Fátima Bernardes é contribuinte para o mundo dos memes há anos. Em um dos carnavais, sua narração em câmera lenta de um desastre viralizou: "Vai bater, vai bater, bateu"

Cheirosinho

As celebrações de pré-Carnaval de 2024 começaram no sábado (3), com um aumento de 33% no número de ambulantes. Mas engana-se quem pensa que ambulante no Carnaval só vende bebida. Este, por exemplo, decidiu cuidar de outra necessidade dos foliões.

Nasce Clássico

Um dos maiores pesadelos na vida de quem trabalha com redes sociais é publicar no perfil profissional algo da vida pessoal. Esta foliã viu o terror virar realidade no pré-Carnaval da semana passada.

Bonus Track

"O que é golden shower?", tuitou a conta oficial do então presidente Jair Bolsonaro em pleno Carnaval de 2019, após ele mesmo compartilhar um vídeo, gravado em um bloco em São Paulo, em que duas pessoas praticavam golden shower em público.