O vídeo de um bar recém-inaugurado completamente vazio em um domingo à noite em Manaus viralizou no último fim de semana nas redes sociais. O que a dona da gravação nem o empresário responsável pelo estabelecimento poderiam imaginar, é que a postagem iria gerar uma onda de comoção na internet.

Nesta quinta-feira (7), outra filmagem do bar voltou a fazer sucesso, desta vez mostrando quase 2 mil clientes lotando as ruas nas redondezas do Downtown, que abriu as portas em fevereiro deste ano.

O empresário em questão se chama Vitor Mandala, 33, e estava realmente angustiado no dia em que o vídeo foi gravado. Sem saber que era filmado pela vizinha Jamille Paz, 23, que mora em frente ao estabelecimento, ele andava inquieto de um lado para o outro.

Para a Folha, ele revelou o que se passava na cabeça dele naquele momento: "Estou saindo amanhã, não está dando cliente, vem conta, gastos fixos, aquela angústia mesmo. Já tentei de tudo. Promoções, agência de marketing, não tem o que fazer a não ser esperar", disse ele, que no dia seguinte iria viajar para o Ceará com a noiva.

Assim que chegou em Fortaleza, a surpresa. Logo depois do vídeo ser postado e viralizar no TikTok, o empresário, ainda sem saber o que estava acontecendo, começou a receber diversas mensagens no WhatsApp e no Instagram o informando que a postagem já estava com mais de dois milhões de visualizações.

"Foi a primeira vez que eu pensei que ia ver o iPhone travar", brinca ele, que fez um perfil correndo no TikTok para entender melhor a situação.



Vitor conta que ficou em choque, passando mal, e sentiu como se alguém tivesse falado que ele tinha ganhado na Mega-Sena. Os números de seguidores do Downtown Bar no Instagram cresciam de mil em mil a cada atualização que ele fazia na página. Nesta sexta (8), o bar chegou aos seus 100 mil seguidores.

Após contratar uma assessoria especializada e reforçar a operação, o bar, que funciona de quarta-feira a domingo, reabriu as portas para uma grande clientela. Na quinta (7), com um show de música ao vivo programado, o empresário conseguiu levar quase 2 mil pessoas ao estabelecimento.

Jamille Paz, 23, formada em marketing, é a responsável pelo vídeo original, e também pela gravação que viralizou mostrando o bar lotado. A jovem mora em frente ao estabelecimento e conta que ficou comovida com a situação após acompanhar todo o esforço da equipe, durante as reformas e as primeiras semanas de funcionamento, sempre com pouca movimentação.

"Fiz mesmo para tentar dar visibilidade", conta Jamille, que também aproveitou para curtir o local nesta semana e revelou: esgotou tudo no bar.

Vitor agora tenta encontrar formas de manter a atenção dos clientes, com metas de fidelizar pelo menos 30% do público.