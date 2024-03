São Paulo

Um Clássico Vovô, disputa entre Botafogo e Fluminense, aconteceu no Maracanã neste domingo (3) e foi marcado pela estreia de Yarlen no futebol profissional e no universo dos memes.

Durante a partida, o atacante de 18 anos levou a pior numa disputa de bola e caiu para fora do campo, cobrindo o rosto com um das mãos. Pediu falta, estirado no gramado. Mas não ficou lá por muito tempo.

Seu companheiro de time, Hugo, o puxou de volta para que o jogo ficasse parado. Foi aí que o goleiro do time adversário, Felipe Alves, entrou em cena e devolveu Yarlen para o escanteio.

A cena inusitada, durante a partida pelo Campeonato Carioca, viralizou nas redes.

Porém, não ficou por isso. Outro companheiro do Botafogo arrastou Yarlen novamente. Como disse um internauta: o atacante, aposta do Botafogo, foi feito de ‘gato e sapato’.

A forma de ganhar tempo do time alvinegro foi tão engenhosa que ganhou repercussão nacional e internacional. É o "puro suco do futebol carioca" ou "brasileiro":

E, claro, tratando-se de futebol, cada um puxa a sardinha para seu lado (assim como aconteceu com Yarlen). Os adversários logo trataram de criticar a tática de jogo do Botafogo.

Nem o Vasco ficou de fora: