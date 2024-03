Belo Horizonte

"Chegando no Twitter pra ver se o Instagram caiu ou se me hackearam". Dá para encontrar diversas versões da postagem de @Rodrigo_sr5 no X, a antiga rede do passarinho, no início desta tarde de terça (5).

Isso porque, com a instabilidade que ocorre no Instagram e no Facebook, e os vários usuários relatando dificuldade para acessar seus feeds, os memes ironizando as redes de Mark Zuckerberg começaram a pipocar por lá.

As postagens foram tantas que o termo "O Instagram" e a hashtag #instagramdown estiveram em alta nos assuntos do momento no X. Foram mais de 104 mil postagens com o primeiro, e 158 mil com o segundo.

A situação reacendeu a rixa que envolve a rede adquirida pelo Elon Musk e a galera da "turma do sofá" —em época de Big Brother Brasil, esse é um dos apelidos usados pelos usuários do X para ironizar aqueles que preferem as outras redes sociais.

Já são milhares de reclamações no site Downdetector, que reúne alertas de erros nos aplicativos. Por volta das 12h, eram cerca de 21 mil reclamações relacionadas ao Instagram e 28 mil referentes ao Facebook.

Procurada pela Folha, a Meta, responsável pelo Instagram e pelo Facebook, não comentou a instabilidade até a publicação deste texto. Mas alguns usuários já deram a única explicação possível: