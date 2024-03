São Paulo

A 96° cerimônia do Oscar aconteceu na noite do último domingo (10) e consagrou "Oppenheimer" como melhor filme. Já nos mundo dos memes, quem sai consagrado é o cineasta Martin Scorsese, o triunfo de Godzilla, o "gato raça Emma Stone" e, é claro, o cachorro Messi, de "Anatomia de Uma Queda".

Da cerimônia em si, foi Ryan Gosling e sua apresentação de "I'm Just Ken", de "Barbie", com participação do guitarrista Slash, que movimentou as redes. Além disso, também estão sendo compartilhados o discurso do diretor de "Zona de Interesse", que pediu cessar-fogo em Gaza, e a alfinetada do host Jimmy Kimmel no ex-presidente Donald Trump.

Enquanto esse momentos aconteciam na telona, nas redes havia um meme a cada frame. O blog #Hashtag separou alguns dos melhores. Veja abaixo:

MAIS QUE KENOUGH

"I’m Just Ken" não levou a estatueta de melhor canção original, mas é o ganhador do povo. A apresentação ficou entre os assuntos mais comentados da noite e, na manhã desta segunda, já havia 418 mil tuítes sobre o assunto. Entre os internautas, foi consensualmente a melhor parte da noite.

O momento serviu tanto para fãs de "Barbie" quanto para fãs de "La La Land", filme estrelado por Gosling e Emma Stone. Durante a apresentação, o ator deu o microfone para Stone cantar.

"ABSOLUTE MARMELADA"

O longa de Martin Scorsese terminou a noite sem nenhuma estatueta, o que levantou a ira de alguns internautas.

Mesmo assim, o diretor rendeu entretenimento. Viralizou um vídeo curto de Scorsese curtindo a apresentação de Gosling. E, também, o momento em que ele parece cochilar.

DECEPÇÃO...

O grande vencedor da noite, "Oppenheimer", não era a primeira escolha de muitas pessoas. Alguns internautas ficaram incrédulos com a premiação, que ignorou "Assassinos da Lua das Flores", "Vidas Passadas", "Sociedade da Neve" e "Anatomia de uma Queda".

...OU ALEGRIA?

Mesmo assim, há aqueles que comemoraram a vitória do filme sobre o pai da bomba atômica.

BELLA BAXTER

Emma Stone, que levou a estatueta de melhor atriz e foi comparada por brasileiros a Beatriz do Brás, atual BBB, cujo bordão "Brasil do Brasil" virou "Hollywood de Hollywood".

O gato raça Emma Stone:

DISCRETO E DO MEIO

O ganhador de melhor ator também não saiu ileso dos memes. Conhecido por mostrar pouca ou nenhuma empolgação, Cillian Murphy compareceu à cerimônia do Oscar e até esboçou sorrisos, contrariando a vida "low profile" do ator.

AH, TADINHA

Billie Eilish ganhou sua segunda estatueta, consagrando-a como a mais nova cantora a ter dois Oscars. Mesmo levando quase todos os prêmios pelo qual é indicada, a cantora sempre diz que não esperava ganhar. Como diz esse internauta, ela é a "Rainha da Coitadolândia".

Ela ter ganho o prêmio ainda suscitou discórdia. Para alguns, Ryan Gosling merecia por "I’m Just Ken".

PEQUENOS ORÇAMENTOS, GRANDES VITÓRIAS

O filme japonês "Godzilla Minus One" venceu a categoria de melhores efeitos visuais, primeira vitória da franquia, e levou a estatueta mesmo com um orçamento que paga "um caldo de cana e um pastel", como disse um internauta. O filme bateu o longa da Marvel "Guardiões da Galáxia Vol. 3".

NÃO TÊM ESTATUETA, MAS TÊM O POVO

Muitos entre os esnobados pela Academia "têm apoio popular", como diz o meme. É o caso da alemã Sandra Hüller, atriz de "Anatomia de Uma Queda" e "Zona de interesse" não ganhou nenhuma estatueta, mas ganhou o coração do povo.

MELHOR ATUACÃO

Outro protagonista de "Anatomia de Uma Queda" ganhou o coração dos internautas. Messi, cachorro da raça Border Collie, que interpretou Snoop no longa de Justine Triet, quase foi impedido de comparecer ao Oscar.

VÃO AVISANDO

Enquanto alguns foram esnobados, Hayao Miyazaki esnobou o Oscar —ganhador na categoria melhor animação por "O Menino e a Garça", ele não compareceu à cerimônia. O diretor de "A Viagem de Chihiro" ganhou seu segundo Oscar na premiação de ontem. Alguns especulam que, ao ver "Oppenheimer" ganhar, o diretor japonês ia "morrer ali mesmo".