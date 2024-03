Todas essas dicas (vídeos curtos, entregar algo no fim, edição dinâmica) são provisórias. As dinâmicas das redes e os modos de navegação mudam o tempo inteiro conforme as plataformas mudam. As dicas têm mais a ver com esse sistema midiático empobrecido que a gente está, com interpretação em baixa e déficit de atenção em alta. É mais uma resposta a essas coisas do que um direcionamento do que é boa produção de conteúdo audiovisual. Não gostaria que todo conteúdo fosse assim, mas infelizmente é necessário para comunicar com um público amplo.