São Paulo

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou a Lei de Proteção dos Americanos contra Aplicativos Controlados por Adversários Estrangeiros nesta quarta (13), projeto de lei que pode banir o TikTok do país. A decisão suscitou a reação de internautas fieis à plataforma, que tem 170 milhões usuários nos EUA.

O TikTok tornou-se pivô da disputa tecnológica, comercial e política entre Pequim e Washington. Nos EUA, o aplicativo da ByteDance é acusado de coletar dados e passá-los ao governo da China, que os usaria para espionagem.

A preocupação do governo americano é com a cibersegurança do aplicativo, que supostamente pode colocar em risco a segurança nacional. Não é a primeira vez que o TikTok se vê ameaçado em solo americano. Em 2020, o então presidente Donald Trump tentou banir o aplicativo. Agora, a discussão é retomada pelos parlamentares em meio ao ano eleitoral, em que Biden e Trump devem novamente disputar as eleições presidenciais.

A lei forçaria a venda do aplicativo para uma empresa que satisfaça os Estados Unidos, de forma que seus algoritmos não seriam mais controlados pela ByteDance. Caso contrário, o TikTok poderá ser proibido nas lojas de aplicativos no país.

Já prevendo que o projeto fosse aprovado, este perfil do X (ex-Twitter) perguntou quais são os vídeos que justificariam não banir o aplicativo do país.

A postagem já ultrapassa 900 respostas e 14 mil compartilhamentos com vídeos que vão desde os humorísticos àqueles que fazem chorar. Além, claro, do conteúdo relembrando as trends —marca registrada da rede —quando diversos usuários produzem vídeos com uma mesma premissa ou remixam o conteúdo uns dos outros, construindo uma teia de vídeos.

E, claro, não poderiam ter ficado de fora os desafios de dança, muito populares no TikTok, "a rede das dancinhas", como diriam alguns.

Em 2023, viralizou no TikTok a história de Guilherme Moura, menino de 8 anos que tem epidermólise bolhosa, uma doença rara, e tinha acabado de acordar de um coma de 16 dias.

Outro vídeo viral foi a desse senhor que teve que explicar ao juiz que infringiu algumas leis de trânsito para levar seu filho de 63 anos ao hospital.

O #Hashtag decidiu entrar na onda e fez sua própria seleção de clássicos virais do TikTok. Confira abaixo:

Duetos.

"Negroni. Sbagliato. With prosecco in it."

POV: Beyoncé.

Quando Fleetwood Mac viralizou em 2020.

@Vovostiktokers

Raphael Vicente e a família favorita da internet.

#Wenomechainsama

A teoria do sigilo perigoso e a entidade The Frog fez sucesso meses atrás.

Cardi B fez história com esse áudio.

Berro.

O Mestre Ensinador é outro personagem dado à nós pelo TikTok.

O cantor Pitbull é um grande fenômeno da plataforma, com suas frases inspiradoras.

E o famoso vídeo do Kit Copo.

A modelo Alex Consani é uma das maiores produtoras de memes da plataforma.

Considerado o edit dos edits (quando internautas fazem uma montagem de vários vídeos, para homenagear alguém ou um filme ou série), o vídeo do ator Timothée Chalamet foi um dos vídeos mais vistos do TikTok durante a pandemia. O vídeo tem mais de 52 milhões de visualizações e mais de 5 milhões de curtidas.

Formato famoso na plataforma, outros atores são vítimas frequentes de edits virais: