São Paulo

"Essa conta é dele mesmo?". Essa e outras milhares de perguntas do gênero lotam os comentários de vídeos postados por Selton Mello, 51, em sua conta oficial do TikTok. O ator, que tem mais de 40 anos de carreira, tem uma conta de memes na rede social da ByteDance e, pelo conteúdo, intrigou muita gente: afinal, é ele quem mantém e escolhe os vídeos?

"Eu estou nas redes sociais ainda somente pelos memes. Aquilo me relaxa, me alegra, distrai a cabeça. Vou salvando, criando outros, fazendo uma curadoria de curtição, uma espécie de terapia", diz o ator ao #Hashtag, "Eu posto para passar adiante esses mesmos bons sentimentos."

O perfil, que teve sua primeira postagem em dezembro de 2019, já começou como uma conta de memes. Há cinco anos, Selton decide postar vídeos que viralizaram em outras redes por seu conteúdo de humor, alguns mais estranhos que outros. Na rede, também interage com seus seguidores.

"Eu nunca acredito que é a conta dele", diz uma internauta. E ele responde: "nem eu". O último vídeo postado até a publicação deste texto mostra um rapaz se transformando em um animal voador não identificado. Lá, Selton respondeu a vários comentários.

Captura de tela de um comentário em um vídeo postado por Selton Mello no TikTok - Reprodução/@seltonmello

A motivação por trás das postagens é essa vontade de compartilhar algo leve e divertido em um meio onde muita notícia ruim circula. Em seu livro autobiográfico "Eu me lembro", lançado em dezembro de 2023, Selton diz que sempre foi uma criança rígida e responsável. Começou a contribuir com a renda da família já aos oito anos de idade.

Compartilhar esse seu lado mais fruitivo, que brinca e não leva as coisas tão a sério, o faz bem. "Me faz um bem terapêutico! Me faz um bem psicológico! Me faz um bem emocional! Me faz um bem espiritual! Me faz bem! Sacou?", escreve em seu livro.

E nem ele mesmo escapa dos memes; em alguns, Selton é protagonista. Algumas poucas são postagens que faz de vídeos seus, de filmes, dublagens ou entrevistas que deu.

Ele tenta se manter fiel ao que era antes das redes sociais, e escolhe não postar muito sua imagem por lá. No livro, chega a comentar que acha que as pessoas não precisam saber de todos os detalhes de sua vida e que prefere postar coisas engraçadas e amenas, como memes ou prints de conversas.

"Muita gente me agradece, muita gente mesmo. Compreendem que estou levando um pouco de alegria no meio de um monte de notícia pesada. Ou seja, me faz bem e por consequência eu alegro, nem que seja por um instante, alguém que esteja precisando de um alívio", diz o ator.

"Amo memes, amo essas bobagens. Afasta a tristeza de mim", diz o autor. É uma forma de fugir das responsabilidades, da profundidade, exaustão e seriedade da vida, além de ser uma oportunidade para fazer os outros rirem."

Mas nem só de memes se faz sua conta. Às vezes, também compartilha algumas histórias inusitadas de sua vida.