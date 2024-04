São Paulo

O PSG goleou o Barcelona por 4 a 1 nesta terça-feira (16), no Olímpico de Montjuic, em Barcelona, e garantiu a vaga nas semifinais da Champions League, depois de ter perdido o jogo de ida, na França, por 3 a 2. O clube francês segue em busca do título europeu inédito.

Horas antes do duelo ter início na Catalunha, parte da torcida do Barcelona ecoou gritos com ofensas ao atleta brasileiro Vinicius Jr, jogador do Real Madrid. "Vinicius, morra", diziam.

O jogador brasileiro é reiteradamente alvo de racismo nos estádios da Espanha, principalmente, após destacar-se na temporada 2020/2021. Recentemente, torcedores do Atlético de Madrid chamaram-no de chimpanzé.

Em janeiro, Vini Jr. marcou três gols (o famoso "hat trick") no embate do Real Madrid contra o Barcelona, o que aumentou a ira (e o racismo) da torcida adversária.

Desta vez, porém, a partida do Barcelona não tinha nenhuma relação direta com o craque.

No outro jogo desta terça das quartas de finais da Champions, o Borussia Dortmund eliminou o Atlético de Madrid após vitória por 4 a 2, no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha.

A dupla eliminação espanhola deixou os torcedores brasileiros em polvorosa nas redes, principalmente os fãs de Vini Jr.

Um ótimo programa.