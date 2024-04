São Paulo

"Não gosto de musicais, não são realistas", dizem alguns críticos do gênero. Talvez eles se surpreendam com a facilidade com que o brasileiro se envolve em cantorias e danças, ensaiadas ou não. Exemplo disso é o "Porquinho da Paulista", que viralizou nas redes sociais e tem arrastado grupos para a famosa avenida de São Paulo.

Jonathan de Jesus Oliveira, 29 anos, é o homem por trás (ou melhor, por dentro) da fantasia inflável cor-de-rosa com amplo repertório musical.

Ao blog #Hashtag, ele diz que a fantasia de porquinho foi apenas mais uma em suas tentativas de chamar a atenção dos transeuntes. O cantor, conhecido como Joow J., também já se vestiu de Homem-Aranha, Naruto, Chapolin, banhista, entre outros.

"Aqui em São Paulo tem muito artista de rua, muito artista bom. Pensei em usar fantasias para me diferenciar dos outros, chamar a atenção", diz. "A fantasia inflável, rosa, me conectou demais com quem passava pelas ruas e um dia alguém filmou", relembra.

Jonathan de Jesus Oliveira viralizou nas redes sociais como o Porquinho da Paulista - Joow J./Divulgação

No vídeo que o tornou conhecido nas redes, Joow canta "Shake It Off", hit de Taylor Swift. Com o sucesso, a música ganhou lugar cativo na setlist do artista. "Já devo ter cantado essa música mais do que a própria Taylor", brinca. A performance lembrou do filme "Sing - Quem Canta Seus Males Espanta" e é favorita dos espectadores.

Com vídeos de suas apresentações nas ruas e metrôs, ele já acumula mais de 5 milhões de curtidas no TikTok e 40 mil seguidores em seu perfil no Instagram. "Tem gerado bastante trabalho. Me chamam para festas, eventos e às vezes as pessoas me perguntam por mensagens onde eu vou estar porque elas querem me ver e contribuir com alguma quantia", diz. "Às vezes chega uma pizza aqui em casa sem eu ter pedido".

Joow conta que deixou o emprego CLT há três anos para viver de suas performances. "Minha mãe me apoiou desde o primeiro momento. Disse ‘é o seu sonho?’ Então vai nessa!’".

Para completar o sonho, Jonathan espera gravar seu primeiro EP com músicas autorais e fechar shows completos, com suas próprias músicas e também covers, mas, se possível, sem a fantasia. "A roupa tampa os ouvidos e o tecido é meio de guarda-chuva", explica. Queria ver um cantor de carreira passar cinco horas por dia cantando dentro daquilo".

Por enquanto, a estratégia é usar a visibilidade do viral para que as pessoas conheçam também o Joow e não apenas o Porquinho. "Eu já tenho uma música lançada no Spotify e os ouvintes estão crescendo bastante. Quero lançar outra agora e preparar bastante divulgação".