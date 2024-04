São Paulo

Pneu, chave de carro, aliança e muitos relógios. Esses são alguns itens esquecidos por clientes no motel de Krisley Marques, 24, em Goiânia (GO). A empresária tem feito sucesso nas redes sociais ao compartilhar curiosidades sobre seu ambiente de trabalho. O vídeo com objetos inusitados encontrados no estabelecimento já soma mais de 9 milhões de visualizações somente no Instagram.

Gerir motel é algo de família e começou com seu avô. Em 2007, porém, os pais de Krisley decidiram construir a própria unidade, que hoje ela se dedica totalmente à gestão depois que trancou a faculdade de nutrição. A decisão aconteceu há um ano e veio após uma conversa com os pais, que têm outro estabelecimento na cidade e quiseram dividir a responsabilidade com a primogênita.

Inspirado em uma amiga, o primeiro vídeo da empresária a ganhar destaque nas redes sociais foi a trend "É claro que me perguntam". Na esquete, Krisley expõe algumas dúvidas que recebe sobre ser dona de um motel.

Ao #Hashtag, ela conta que nas primeiras horas após ser publicado em sua conta no Instagram as notificações não paravam de surgir. Depois de uma semana, o vídeo chegou a um milhão de visualizações. Atualmente, conta com 2,6 milhões.

A empresária explica que desde o início teve a intenção de mostrar, a partir dos vídeos, que seu emprego é como qualquer outro. "Quando você fala que trabalha em um motel, as pessoas pensam mil e uma coisas diferentes e têm muita dúvida", diz.

Assim que o vídeo de objetos esquecidos bombou, algumas pessoas questionaram se não havia fiscalização dos quartos antes dos clientes se retirarem. Ela explica que os inquilinos sempre estão com pressa para sair da unidade e isso prejudica que se faça uma revisão mais detalhada pelas camareiras.

Após a repercussão, surgiram possíveis donos de itens. No entanto, a devolução acontece somente por meio de comprovação, seja com foto utilizando o objeto ou nota fiscal.

Krisley comemora que a gestão do motel está indo bem, mesmo sendo tão jovem para administrá-lo. Questionada se a exposição tem afastado clientes mais reservados, ela nega e diz que muitos já a reconheceram da internet e até a cumprimentaram na unidade onde trabalha. Atualmente, ela tem a intenção de expandir a rede que possui com os pais.

O sucesso de Krisley Marques é um movimento inverso do que costuma acontecer na era de vídeos curtos. Ela surgiu no Instagram e só agora pretende migrar para o TikTok. A empresária que somava 2 mil seguidores antes dos vídeos, hoje já está com quase 70 mil, o que faz ela se identificar com a definição de influenciadora digital e já não pretende parar de criar conteúdo na internet.