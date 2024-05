São Paulo

História recorrente nos últimos anos, orcas atacaram um iate no estreito de Gibraltar nesta segunda-feira (13). À deriva, a embarcação à vela afundou e passageiros, resgatados por agentes da Espanha, relatam que, antes, sentiram golpes no casco e no leme.

Até julho do ano passado, já eram mais de 400 episódios do tipo relatados. Cientistas levantam algumas hipóteses para o fenômeno, como a de que a interação seria uma espécie de jogo ou passatempo para os animais e que não há intenção de machucar humanos ou mesmo de afundar as embarcações. Nossas percepções dos ocorridos são, assim, tendenciosas, já que o comportamento exibido não pode ser precisamente descrito como um ataque.

Explicações científicas à parte, o episódio mais recente reanima nas redes sociais estrangeiras a profusão de memes protagonizando orcas, em que os gigantes marinhos dão entrevistas e estão "orcanizadas" contra "as elites", promovendo ações para combater destruição do planeta.

O retorno das "camaradas orcas".

"Orcanize-se!"

"Punk-orca"

"No aguardo."

"Seja um problema que o dinheiro não resolve."

"Coma os ricos"

"Afunde os ricos"

"O mundo não está morrendo, está sendo morto, e quem está matando são as pessoas que têm iates."

"Acreditamos que a expressão 'baleia assassina' é ofensiva e o que estamos fazendo é nos unir"

Um debate.

"Estas orcas merecem sua vingança. E estes iates merecem morrer."

"Eu não sou peixe"

Internacionalista.

Responsabilização.

Antes dos episódios que terminaram com iates afundando, cientistas apontaram que uma comunidade de nove orcas do Estreito de Gibraltar desenvolveu como estratégia de alimentação nadar até barcos pesqueiros. Em 2020, esta comunidade de mamíferos marinhos começou a se aproximar de veleiros, capitaneada por três "líderes": White Gladis. Black Gladis e Grey Gladis.

Nas redes e nos memes, no entanto, as Gladis tornaram-se símbolo de todo o fenômeno.

"Temos que ser como a Gladis"

Neta das Gladis que eles não conseguiram queimar.

#FreeGladis