A gaúcha MetSul Meteorologia é uma das empresas mais conhecidas na produção de informação meteorológica do Brasil, com sólida atuação nas redes sociais, como mostra seus mais de 551 mil seguidores no X (ex-Twitter).

O que eles talvez nunca pudessem prever é que na maior tragédia ambiental do estado do Rio Grande do Sul precisassem fazer uma publicação em tom de desabafo por suas previsões, infelizmente, corretas.

Imagens de drone mostram a destruição no município de Roca Sales, no vale do Taquari, causadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Dezenas de casas, além de fábricas e comércios foram destruídos. - Pedro Ladeira/Folhapress

"Prezados

Permitam-nos um desabafo. Sempre, absolutamente sempre, trabalhamos com muita vontade e com máximo afinco de informar vocês. Mas ninguém, ao menos quem não seja sádico, tem prazer em informar desastre e muito menos prevê-los.

Vocês acham que neste momento não gostaríamos de estar prevendo sol por semanas?

Todos os nossos estão fora de casa. Cem por cento da empresa. Pior, alguns dos nossos perderam seus lares por completo e não poderão viver por meses onde criavam seus filhos até a semana passada.

Vocês acham que nos compadece prever mais chuva ou enchente? Prever mais desastre que toca a nós e aos nossos familiares?

Saibam que todas estas previsões que temos divulgado, que quase só trazem más ou péssimas notícias neste dias, temos escrito com profundo enojo. Exclusivamente por dever de ofício e profissionalismo. Nada mais.

A mesma aflição sobre o amanhã de vocês é a nossa. Com o agravante que, pelo conhecimento antecipado dos fenômenos, temos ciência antes de situações de desastre.

Então, nos cabe calma e serenidade. Não será nesta semana ou na próxima que vamos retomar um mínimo de normalidade. Será um processo bastante longo, difícil, sofrido e muito penoso, mas que, por óbvio, será mais curto se a natureza ajudar, os gestores públicos forem eficientes, e o nosso sentido comunitário e de vizinhança falar mais alto com solidariedade e apoio àqueles que precisam de ajuda em nossas cidades.

Abração."

Nos comentários, bastante apoio…

… solidariedade…

… e incredulidade pelo que está acontecendo.

Ataques ao emissor.

Surrealismo climático.

Justificativa pelo trabalho.

Utilidade pública.

O negacionismo climático em seu estado puro.

Inacreditável.

Trabalho que vem sendo realizado em outras tempestades.

Acusados de "catastrofismo".