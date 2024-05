São Paulo

As enchentes no Rio Grande do Sul deixaram 67.542 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 163.786 desalojados. Além de pessoas, também há animais que esperam por resgate.

Na manhã desta quinta-feira (9) o termo "Caramelo", como foi batizado na web, aparece com mais de 35 mil menções no X, ex-Twitter. O motivo é a imagem de um cavalo no telhado de uma casa em Canoas (RS) que viralizou nas redes sociais e mobiliza também a hashtag #SalvemOCavaloDeCanoas, com mais de 2 mil menções. O animal foi resgatado pelos veterinários do Exército, assim como os cachorros que estavam junto a ele.

O termo "Cavalo no Telhado" também teve um pico de buscas no Google na noite desta quarta-feira (8), quando as imagens foram exibidas em noticiários pelo país.

CANOAS, RS - 9/5/2024 - Um cavalo ficou ilhado em telhado de uma casa na cidade de Canoas (RS) Foto: Reprodução/TV Globo - Reprodução

Nesta manhã a primeira-dama Janja publicou na rede que equipe do Exército, com veterinários, estava a caminho para tentar resgatar o animal. "Ele superou a noite e ainda está no telhado. Vamos acompanhando, pois muitas equipes estão mobilizadas nesse resgate", escreve.

Famosos e anônimos se sensibilizam com a situação.

"É inspirador ver como esse cavalo se tornou um símbolo de força e esperança. Esperamos que ele consiga superar essa situação e sair vivo", diz um perfil.