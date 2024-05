São Paulo

Torcedores do Corinthians estão sofrendo com o anúncio da saída do goleiro Cássio do clube paulista, divulgado nesta sexta-feira (17).

O atleta chegou a um acordo com a diretoria do time e vai se mudar para o Cruzeiro depois de 12 anos e cinco meses com a camisa alvinegra. Para muitos torcedores, ele é considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians.

O assunto foi o mais comentado no X (antigo Twitter) nesta sexta, com mais de 200 mil postagens com teor de luto e exaltação à trajetória do goleiro.

Em um vídeo publicado na conta oficial do Corinthians no X, o goleiro fez um agradecimento aos presidentes, jogadores e funcionários com quem trabalhou.

Nas publicações, torcedores "choram" e descrevem a despedida como uma espécie de término de relacionamento. "Eu nunca imaginei que terminaria assim. Ninguém imaginou. Esse adeus às pressas magoa muito, mas não apaga nada", postou um usuário.

Outros demonstraram raiva e impaciência com a provocaçõe de torcedores rivais.

Cássio estava infeliz no Corinthians e decidiu pelo rompimento apesar de ainda ter sete meses de contrato para cumprir. A pressão da família e a insatisfação com a condição de reserva estão por trás da escolha.

Torcedores também fizeram edits (montagens com imagens do jogador), memes e relembraram os momentos mais marcantes da carreira do ídolo.