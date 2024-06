São Paulo

Usuários do Instagram e do WhatsApp relatam um aumento do assédio de contas que promovem o jogo de azar Tiger Fortune, mais conhecido como "jogo do tigrinho" e que se tornou popular entre influenciadores nos últimos anos.



Em postagens no X (antigo Twitter), usuários contam que estão recebendo mensagens indesejadas, solicitações de amizade, marcações em publicações aleatórias, além de serem incluídos em grupos de divulgação do jogo sem autorização ou aviso prévio.



As contas promotoras costumam oferecer bônus em dinheiro para aqueles que se associam através de suas investidas e disponibilizam links que levam a outras páginas de divulgação. Em geral, elas são facilmente identificadas por apresentarem indícios de serem falsas: têm nomes de usuário com muitos números e letras, não possuem publicações no feed, exibem imagens do jogo como foto de perfil, têm poucos ou nenhum seguidor e seguem milhares de pessoas.



"Vocês estão recebendo mais pedidos de amizade de spam e tigrinho na outra rede social ou eu fui o sorteado?", questiona um usuário no X. "Todo dia, pelo menos umas 4 solicitações pra seguir de perfil com nome estranho e foto do tigrinho", reclama outro.

A Meta, empresa dona do Instagram e do WhatsApp, foi questionada pelo #Hashtag, mas não esclareceu se houve aumento na atividade dessas contas, como relatam usuários, nem o número de contas removidas ou denunciadas nas últimas semanas.



Em suas diretrizes, o Instagram estabelece que "contas que promovem apostas online, jogos online de habilidade valendo dinheiro real ou loterias online devem obter, primeiro, nossa permissão por escrito antes de usar qualquer um dos nossos produtos."



A empresa afirma trabalhar para diminuir a atividade de spam e diz que procura "impedir que as pessoas se utilizem de forma abusiva de nossas plataformas, produtos ou recursos para aumentar artificialmente a visualização ou distribuir conteúdo em massa para ganho comercial."



No Instagam, é possível analisar e remover possíveis contas de spam. Para isso:

Toque na sua foto do perfil, no canto inferior direito;

Toque na sua lista de seguidores e em Possível spam ;

Toque em Remover todos os seguidores que são spam e em Remover.

Também é possível denunciar contas suspeitas. Para isso:

Toque em " ... " na parte superior direita da publicação;

" na parte superior direita da publicação; Toque em Denunciar;

Siga as instruções na tela"

Já no WhatsApp, é possível restringir quem pode adicionar sua conta a grupos, além de também ser possível bloquear e denunciar contas ou mensagens.



O Tiger Fortune é considerado um jogo de azar por seus resultados dependerem exclusivamente da sorte. Por isso, sua exploração é ilegal no Brasil, de acordo com a Lei das Contravenções Penais. Seu site, entretanto, não está hospedado no país e o jogo pode ser encontrado com facilidade em sites de cassinos online.



A fama do jogo vem crescendo desde 2023, quando influenciadores passaram a divulgá-lo. São comuns relatos nas redes sociais de perdas financeiras envolvendo seu uso.



No final do ano passado, o presidente Lula sancionou lei que regulamenta as bets e abre possibilidade para atuação dos cassinos na internet, o que daria brecha para jogos de azar virtuais. Um projeto aprovado pela Câmara em 2022 diz que a exploração desses jogos dependerá de regulamentação da Fazenda, mas o texto está travado no Senado.



O superendividamento dos brasileiros e o vício dos apostadores já foram alvo de preocupação do governo, que, em abril, proibiu o uso de cartão de crédito como meio de pagamento para apostas esportivas e jogos online.