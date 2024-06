São Paulo

O primeiro debate das eleições de 2024 entre Donald Trump, 78, e Joe Biden, 81, repercutiu nas redes sociais em razão dos momentos de confusão do atual mandatário e das alegações sem provas do ex-presidente. Também foi destacada a ausência de um sistema de checagem das falas dos candidatos.



Os nomes dos dois foi parar nos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) durante o embate na noite desta quinta-feira (27), em meio a memes e críticas. Biden foi mencionado em torno de 3,23 milhões de vezes na rede social, enquanto seu opositor, 3,43 milhões.



Durante um momento em que falava sobre a pandemia de Covid-19, o presidente se atrapalhou, não conseguiu concluir a linha de raciocínio e foi interrompido pelo apresentador Jake Tapper.

A saúde cognitiva de Biden é alvo de críticas de seus opositores e a principal preocupação de sua campanha, que busca amenizar a percepção de que ele estaria velho demais para concorrer à reeleição.

A lentidão e as expressões aéreas do presidente, entretanto, acabaram chamando atenção e gerando memes e comentários críticos na internet.

As reações de ironia e desdém de Trump também repercutiram.

Trump aproveitou um dos lapsos de Biden ao responder uma pergunta sobre imigração e disse que não tinha entendido o que o mandatário havia dito. " Acho que nem ele sabe o que disse", afirmou o republicano.

O republicano, porém, não foi poupado de críticas ao fazer afirmações falsas e sem provas durante o encontro.



Trump afirmou, por exemplo, que os Estados Unidos estariam recebendo um maior número de terroristas. "Eles vêm de todo o mundo e esse cara [Biden] simplesmente deixou em aberto. Eu disse: 'feche a fronteira!'."

Ele também disse que imigrantes que entraram ilegalmente no país estariam estuprando e matando mulheres. No entanto, não há evidências de que a criminalidade teria aumentado em razão do aumento do fluxo migratório.

O ex-presidente ainda reforçou o argumento ao dizer que imigrantes "estão matando cidadãos em níveis nunca vistos" e "morando em hotéis de luxo em Nova York", novamente sem provas.



"Acho que o formato do debate é que Trump mente e todo mundo o deixa mentir e então passamos para a próxima pergunta", afirmou um usuário .





Tuiteiros lamentaram, especialmente, a ausência de checagens de fato ao vivo durante o embate. "Nunca houve um debate com menos verificação de fatos por parte dos moderadores do que este. Apenas uma abdicação completa de responsabilidade", escreveu um deles.