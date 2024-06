São Paulo (SP)

A morte da economista Maria da Conceição Tavares, aos 94 anos, gerou comoção nas redes sociais neste sábado (8). Apesar de ter concentrado sua atuação política e acadêmica ao século 20, Conceição foi redescoberta por novas gerações há três anos, quando trechos de suas entrevistas, aulas e palestras passaram a circular na internet.



Os trejeitos firmes – quase sempre com um cigarrinho nas mãos – a voz rouca e o forte sotaque português formavam uma personagem carismático para jovens de esquerda, os quais passaram a exaltá-la como "diva pop", "diva necessária".



Além dos discursos enfáticos sobre economia e política. "Se você não se preocupa com justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata!", disse ela durante uma participação no Roda Viva, da TV cultura, em 1995. O trecho viralizou 29 anos depois, em 2021.

A intelectual virou meme e ganhou acervos digitais em quase todas as redes sociais, atraindo milhares de seguidores. O #Hashtag mostrou como, por trás das páginas, que se parecem mais com fã-clubes, havia jovens a caminho do vestibular ou ingressando na universidade, encantados pelo discurso da professora em sala de aula.

Com o anúncio da morte, seu nome foi rapidamente alçado aos assuntos mais comentados no X (Twitter), com mais de 30 mil menções até a tarde deste sábado. Muitos postaram homenagens.

Outros relembraram memes e discursos icônicos da intelectual; veja a seguir:



"Só faz de conta que a política não interessa, quem manda, meu bem."

"Espero morrer feliz por ser brasileira. E infeliz por ser europeia."

"Ninguém come PIB."

"Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois redistribuir, é uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não redistribui."

Brutal concentração de renda.

"A imprensa tem uma responsabilidade CENTRAL!"