Caio Bonfim conquistou prata na marcha olímpica, medalha inédita na história do atletismo nacional, na manhã desta quinta-feira (1°). A modalidade, na qual um dos pés deve estar sempre em contato com o solo, é alvo de preconceitos por conta do movimento do corpo, principalmente, mas virou destaque após a conquista do marchador.

Atletas disputam a prova de marcha atlética nas Olimpíadas de Paris - David Ramos/Reuters

"O Brasil agora tem um marchador", declarou Bonfim após a competição. As redes celebram o atleta, o esporte e a belíssima foto feita por David Ramos, na qual Bonfim aparece liderando a marcha atlética. Internautas comparam a formação do grupo ao formato do mapa do Brasil.

Até esta manhã, era a segunda prata do Brasil nas Olimpíadas Paris-2024, somando seis medalhas no total, três delas de bronze. O placar aumentou depois que Rebeca Andrade conquistou o segundo lugar na final individual feminina da ginástica artística nesta tarde.

A foto original, porém, é ao contrário. Mesmo assim, a coincidência do clique pouco antes da medalha de prata inédita emocionou e surpreendeu.

Alguns memes apareceram, e Bonfim foi adicionado à foto de Medina voando sob o mar de Teahupo’o, que tem vários outros atletas de destaque da delegação brasileira.