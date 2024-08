São Paulo

O tiro esportivo, modalidade tradicionalmente discreta nas Olimpíadas, ganhou atenção nas redes sociais nos últimos dias graças à marra de uma das atletas da equipe da Coreia do Sul.



Kim Yeji, 31, que está em sua primeira participação nos Jogos, viralizou depois de aparecer em um vídeo antigo manuseando, cheia de atitude, sua pistola de ar enquanto usava um traje preto combinado aos óculos especiais da modalidade.

O visual tecnológico e a postura sisuda da sul-coreana viraram uma obsessão na internet e renderam comparações a personagens de animes, do universo cyberpunk e de filmes de ficção científica como "Matrix" e o "Exterminador do Futuro".



A atleta é pauta em jornais e sites de moda ao redor do mundo, inspira trend no TikTok e foi chamada de a "atiradora mais descolada de Paris" pelo site oficial das Olimpíadas.

Ganhou perfis em revistas como a Time e a GQ, além de entradas em sites agregadores como o Wikipedia e o Know Your Meme.

"Badass."

"Energia de personagem principal", descreveu um usuário.

Até Elon Musk demonstrou empolgação com a moça. "Ela deveria ser escalada para um filme de ação. Nem seria necessário atuar!"

A marra só foi amenizada quando a internet descobriu outras imagens da atleta na qual ela aparece com um elefante de pelúcia preso à cintura. Segundo portais sul-coreanos, a pelúcia pertence à filha de Kim, de cinco anos.

Numa trend do TikTok, usuários tentam imitar as poses da atleta.

Vídeo viral é antigo

O vídeo que fez a fama de Kim, na verdade, é antigo e não foi gravado em Paris. No contexto original, a atleta disputava uma prova no Mundial de tiro esportivo, realizado em maio, em Baku, no Azerbaijão.

Na competição, ela quebrou o recorde mundial de pistola de ar 25m feminino.

A prova completa foi transmitida pelo perfil da Federal Internacional de Tiro Esportivo no Instagram.

O corte viral passou a circular, entretanto, depois que ela faturou uma medalha de prata nos Jogos durante a disputa da pistola de ar 10 m feminino, na último domingo (28). O ouro na categoria ficou com a sua compatriota e colega de quarto na vila olímpica Oh Ye Jin.



É só a primeira vez que a atleta de 31 anos participa dos Jogos, mas ao que parece, sua imagem de durona é mesmo real. Em uma entrevista a um site sul-coreano após a conquista da prata, ela diz que "está sempre confiante e que, no pior dos cenários, tentaria alcançar apenas uma medalha de ouro".

Como funcionam os óculos especiais

O ar futurista do visual de Kim Yeji pode ser atribuído, em grande parte, aos óculos especiais usados amplamente pelos profissionais da modalidade.

Eles têm a função de aumentar a precisão dos disparos auxiliando os atiradores a enxergar tanto o alvo à distância quanto a mira das pistolas e carabinas. Segundo o site oficial de Paris-2024, os atletas geralmente utilizam uma combinação de lentes, íris mecânica e visores.



As lentes são feitas sob prescrição para os competidores e ajudam a focar a visão na mira das armas. No entanto, ao fazer isso, o olho humano tende a borrar o horizonte mais distante, no caso o alvo.



A íris mecânica, então, que costuma ser posicionada atrás da lente e limita a entrada de luz no olho do atirador, auxilia a estabilizar a nitidez dos dois pontos importantes de visão.

Já os visores servem para bloquear estímulos visuais que possam causar distrações ao atleta, como os movimentos da plateia ou de outros competidores.



Curiosamente, outro atirador olímpico em Paris viralizou nas redes sociais por não utilizar, justamente, os equipamentos tradicionais.

O turco Yusuf Dikec aparece em imagens usando apenas óculos de grau e protetores auditivos em suas provas. Ele ficou em 19 lugar na disputa individual e ganhou prata nas duplas mistas.



E também virou meme, como o tiozão "raiz".

"Um contador e sua planilha Excel"

Amante de tiro esportivo e gatinhos.

"Os looks mais legais são estética Blade Runner x Acabei de Acordar"

